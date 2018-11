Kifehéredtek a hazai síterepek, beindultak a hóágyúk

A kedvező időjárásra egyből rákaptak a magyarországi síterepek, egyes helyeken még a hóágyúkat is beindították – írja a Síelők.hu. Egy napon át esett a hó kedd reggeltől szerda reggelig, ami Kékestetőn 8 centiméteres hóréteget eredményezett.

A Kékesen hideg volt a reggel, -7,1 fokot mértek, ahogy Eplényben is -5 fok környékére süllyedt a hőmérséklet. A bakonyi síterepen nem is vártak sokat vele, a tesztüzem után élesben is beindították a hóágyúkat.

Az előrejelzések szerint a fagyok pár napig kitartanak, majd némi enyhülés után visszatér a hideg. Szóval aki nagyon besíelne Magyarországon, annak már nem kell sokat várnia az első csúszásra.