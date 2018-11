Fokozott figyelmet kérnek a vadászatok idején a Vértesben

A társas nagyvad vadászatok időpontjára átmenetileg korlátozva van az erdők látogatása a Vértesben, írja a Vértesi Erdő Zrt. közleménye alapján a Turizmusonline.hu.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a fokozott balesetveszély miatt, a látogatók mindenképp kerüljék el a kijelölt területeket, illetve az autósok is nagyobb figyelemmel közlekedjenek a közutakon, a honlapon megjelölt időszakokban. A balesetek elkerülése érdekében az erdőgazdaság tájékoztató táblákat is elhelyez a túrautakon és a közutakon is.

A Vértesi Erdő Zrt. honlapján minden fontos információt folyamatosan elérhetővé tesznek, az érintett területek térképét például itt lehet megnézni.