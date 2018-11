Veszélyben a Csarna-völgy, a WWF aláírásokat gyűjt a megmentésére

Kisvasút építésére adott be engedélyt a terület kezelője, ám ha az építkezés beindul, számtalan erdei állat kerül veszélybe. Az erdő nyugalma és csendje pedig egészen biztosan odavész.

Hiúzlábnyom vagy buldózer? – Te mit szeretnél legnagyobb érintetlen erdőnkben látni? címmel jelent meg a WWF közleménye, amely cselekvésre szólít fel mindenkit, aki tenni szeretne valamit erdőink védelmében.

Magyarországon, ahogy a világban mindenhol, kevés érintetlen, vagy viszonylag érintetlen erdő található – ezek közül az egyik utolsó a Csarna-völgy, a Börzsönyben. A terület nincs lezárva, bárki kirándulhat erre, aki szeret a természetben bolyongani.

Hazánk legnagyobb háborítatlan erdeje fokozott védelem alatt áll: az ezer hektár nagyságú terület valójában egységes völgyrendszer, amely ritka növény- és állatfajoknak ad otthont. A Csarna-patakban kövirákok élnek, az avarban foltos szalamandrák. Az erdőben hiúz vadászik, itt fészkel az utolsó hegyvidéki parlagisas-költőpár, az uráli bagoly, a fekete gólya.

A völgyben jelenleg is láthatóak egy ötvenes évekből hátramaradt kisvasút darabjai, amelyek, ha nem is olvadnak még bele a természetbe, mindenesetre nem okoznak gondot. A legújabb fejlesztés azonban komoly turisztikai fejlesztésekkel, ez esetben egy nagy építkezéssel járna együtt. Megváltozna az erdő képe, részben eltűnne az állatok élőhelye.

Az építkezés ellen szól az is, hogy a Börzsönyben már most is működik öt másik kisvasút, így aki vonaton szeretné bejárni a vidéken, az bőven megteheti egy másik vonalon. A tervek szerint az új pályaszakasz csupán 3 kilométer lenne, azaz jóval rövidebb, mint a többi, így nem sok újat tudna mutatni. A rombolás mértéke azonban annál nagyobb lenne. Az ügyben december 6-án hoznak döntést, ezért a WWF azt kéri, hogy addig minél többen csatlakozzanak a kampányukhoz, amelyet itt lehet aláírni.