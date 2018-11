Átadták a kékestetői tévétorony megújult kilátóját

Átadták a felújított kékestetői tévétorony-kilátót a látogatóknak, erről az MTI számolt be szűkszavú tudósításban. De, hogy milyen lett a végeredmény, azt egy október eleji Heol-cikkből rekonstruálhatjuk. Bene Csaba, az üzemeltető Mátra Gasztronómia Kft. ügyvezetője akkor így nyilatkozott:

Modern kinézetet kap az itt található két helyiség, a régi burkolatokat is kicseréljük, és a bútorok is a mai kornak megfelelőek lesznek. Vidám turistacsalogató helyet szeretnénk ide varázsolni. A presszóban két mosdót is kialakítunk az eddigi egy helyett, hiszen a visszajelzések szerint erre igen nagy volt az igény.

A Tető Étterem mellett a közeli játszóteret is felújították, fa-fém játékok, mászóka, hinta került ide, amit fakerítéssel öveztek, hogy amíg a szülők a panorámában gyönyörködnek, addig a gyerekek se tudjanak elcsatangolni. És ha már a szülőkről van szó, jó ha tudják, hogy évente kétszer Borpikniket is rendeznek majd a hegyen.