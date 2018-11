Árgus szemekkel figyelik a bringásokat a Pilisben

Egyre több konfliktust okoz a kerékpárosok és gyalogos turisták együttélése a Pilisben, legalábbis erre utal a Pilisi Parkerdő Zrt. közleménye. Az erdészeti vállalat ugyanis arra hívta fel a figyelmet csütörtökön, hogy minden turistának be kéne tartania a szabályokat, a kerékpárosokat pedig kiemelten ellenőrizni fogják.

A mintegy 1000 kilométernyi jelzett turistaút-hálózaton nem biciklizhetünk azokon a keskeny ösvényeken, ahol ezt nem engedi jelzés. Ennek oka, hogy balesetveszélyes helyzeteket szülhet, valamint erodálhatja az ösvényeket. A törvény is azt mondja, hogy csak a jelzett túrautakon lehet tekerni. A Pilis Bike útvonalain azonban lehet bringázni, ezek szélesek, sokszor burkoltak is. Itt vannak közös gyalogos-kerékpáros útvonalak is, ahol a gyalogtúrázóknak is jobban résen kell lenniük.

Ősszel nehezebb a helyzet, nemcsak a sok túrázó, hanem a csúszós útviszonyok miatt is. A parkerdő szakemberei november 16-tól kiemelten ellenőrzik a Spartacus-ösvényt, a pilisszentkereszti szurdokot és egyéb kiemelt helyszíneket. Ha biciklissel találkoznak, leküldik az ösvényről (már ahol ez lehetséges).