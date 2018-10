Új fahidat kap Zalaegerszeg a Gébárti-tó közelében

Elmarad a csónakház, -kikötő és -kölcsönző építése, de felújítják a meglévő fahidat, építenek egy újat is, továbbá kerékpár- és gyalogúttal veszik körbe a tavat, amelynek zöldterületeit rehabilitálják, illetve játszótérrel is kiegészítik. A kajak-kenu szövetség ehhez társulva már a napokban elkezdi új öltőzők és vizesblokkok kialakítását – olvasható az MTI hírei között.

A tó körüli beruházásokra még az idén kiírhatják a közbeszerzést, így jövő nyárra le is zárulhatnak a munkálatok. Az erről szóló pénteki sajtótájékoztatón a város polgármestere, Balaicz Zoltán arról is beszélt, hogy a város visszaadja az államnak az egykori Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ négy évvel ezelőtt térítésmentesen átvett épületét. A korábban a megyei önkormányzat fenntartásában álló épületet 2007-ben zárták be, azóta az állapota leromlott, a város pedig csak azzal a kötelezettséggel kaphatta birtokába, ha hasonló funkcióval nyitja újra.