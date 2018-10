Elkezdték építeni a siklót a Gellért-hegyen

Nagy változás előtt áll hazánk egyik legfelkapottabb turistacélpontja, a budapesti Gellért-hegy, bár erről a közvéleményt eddig nem tájékoztatták. Pedig már hónapokkal ezelőtt elkezdődött a hegyre tervezett sikló kivitelezésének előkészítése – írja cikkében a G7 szerzője, aki erről maga is a környéken dolgozó munkásoktól értesült, de később a beruházók is megerősítették a hírt. A Travelón legutóbb 2014-ben írtunk a sikló építésének tervéről, amikor felmerült az is, hogy a Gellért-hegyről kitiltják a turistabuszokat.

A Gellért-hegyre tervezett sikló megépítése először a XIX. században került szóba az akkor még lakatlan, szőlőtermesztésre használt hegyen. Aztán hosszú idő után a kilencvenes években vették elő az ötletet, majd 2004-ben meg is állapodott az építésről a fővárosi önkormányzat a Gellérthegyi Sikló Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel. Most pedig nagyon úgy tűnik, hogy már bele is vágtak ebbe a projektbe.

A G7 megkereste a cég ügyvezetőjét, Walton Imrét is, aki szerint "a sikló egy szükséges infrastruktúra-fejlesztés, mivel a hegyre leginkább turistabuszokkal lehet feljutni, a keskeny utakon sűrűn forduló, sokszor kétemeletes buszok pedig jelentős terhelést jelentenek az amúgy nyugodt környéknek."

A gazdasági portál úgy tudja, hogy a sikló a Hegyalja út elejénél, a hegy gyomrában kialakított megállóból indulna, és a Citadella sétánynál lenne a másik állomása. A budavári siklóval ellentétben egy pálya lenne, középen egy kitérővel. Az első, meredekebb szakaszon az Orom utca vonaláig a föld alatt futna, az onnantól kezdődő lankásabb szakaszon pedig a földfelszín felett. A két siklókocsit egy olasz cég, a Leitner szállítaná, egy kabinba 40 ember férne be, a tervezett menetidő pedig 72 másodperc lehet. De a projekt része a hegy aljában lévő állomás mellett épülő buszparkoló is, ahol a tervek szerint 13 busz férhetne el (a Citadellánál most 12 férőhelyes a kapacitás, ennél valószínűleg jóval többre is szükség lenne). Az Erzsébet hídról lejövő felüljáró alá pedig egy pavilonszerű épületet terveznek, ahol kávézó és két kisebb üzlet is lenne.

A lapnak azt egyelőre nem sikerült megtudnia, hogy pontosan mikortól meddig tart az építkezés. Mindenesetre a Turizmus.com 2014-es áprilisi cikke szerint a siklóberuházás megvalósításához szükséges jogerős engedélyek március közepén már rendelkezésre álltak. De a munkaterületek átadásának feltétele a kivitelezői szerződések megkötése, a beruházás megvalósításának jogi kereteit szabályozó megállapodás szerinti garanciák rendelkezésre állása és a finanszírozásról szóló igazolás kiállítása. Akkor a Turizmus arról írt, hogy ezen feltételek teljesülését követően a beruházás várható időtartama 13-14 hónap. Ha pedig ezt az időtartamot mostantól számoljuk, akkor jövő év végére akár át is adhatják a főváros második siklóját.