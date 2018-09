470 km hosszú kerékpárút várja a csodás Krka Nemzeti Parkban

A forró nyári napokon Horvátország legszebb strandjai várták a pihenni vágyókat, az őszi napok pedig egy igazi aktív kirándulásra hívogatják a turistákat a lenyűgöző Krka Nemzeti Parkba. A 29 kilométer hosszú, kiépített sétány mellett, most 470 kilométeres kerékpárút is várja a kirándulókat - írja a horvát Dnevnik lap.

A kerékpár szerelmeseit összesen 14 kalandos kerékpárútvonal várja a Krka Nemzeti Parkban. A csodás természeti környezetben kiépített pályák közül ötöt a mountain bike kedvelőinek, hármat az országúti kerékpárral érkezőknek, és hatot a túrakerékpárosoknak találtak ki. Akik szeretik a hosszú túrákat, azoknak a leghosszabb útvonalat érdemes felkeresniük, ez egy 95 km hosszú pálya: az úgynevezett „kraljevska ruta", azaz "királyi út", amely érinti a Krka folyó torkolatát és egy római kori amfiteátrumot is. A legrövidebb útvonalra akár gyerekekkel is elindulhatnak, ez egy kicsivel több, mint 8 km hosszú szakasz, és végig a Krka folyó partján halad. Érdekessége, hogy levezet az egyik legszebb folyó-menti lejtőn is.

Attól sem kell tartaniuk, hogy eltévednek a sok útvonal között, hiszen a pályákon végig jelek mutatják a helyes utat, de térképeket is lehet vásárolni, sőt navigációt is igényelhtenek. A legnagyobb újdonság, hogy a helyszínen akár elektromos kerékpárokat is lehet bérelni. Amennyiben kedvet kaptak a természetközeli, őszi túrához, akkor a kerékpárútvonalakat és a túrával kapcsolatos részleteket ide kattintva nézhetik meg.