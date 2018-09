Alkoholban gazdag túrát szerveznek a Tenkes-hegy lankáin

Idén ősszel új programmal gazdagodik a Villányi borvidék: Tenkes BOR+TÚRA néven indítanak dűlőtúrát Bakonyi Péter és Rácz Lilla borász vezetésével a Tenkes-hegy lankáin. A szervezők a villányi borvidék siklósi oldalát, illetve annak gasztro- és kulturális élményeit fűzték fel egy könnyűnek ígérkező hatállomásos túraútvonalra.

A kezdő állomás a CzukorBorsó kézműves desszertműhely Siklós-Máriagyűdön (a falusi parasztházban berendezett, hangulatos kis cukrászdáról korábban itt írtunk), ahol kávé és sütemény mellett a túravezető villányi borászok saját tételeit lehet megkóstolni. Az út aztán Malatinszky Csaba kövesföldi présházába vezet, ahol a borász a bordeaux-i fajták szüretének idején három tételt mutat majd be a boraiból. Innen pedig a csoport már a dűlők között túrázva halad tovább a Tenkes oldalán, egészen a Gergen Birtok máriagyűdi pincéjéhez, ahol újabb három borral ismerkedhet meg.

Az ezt követő állomás hazánk egyik legjelentősebb zarándokhelyeként is ismert Máriagyűdi Bazilika lesz (legutóbb tavaly ősszel jártunk itt, nézzék meg fotókon belülről is), ahol mindössze a rövid orgonakoncert jelent pihenőt, mielőtt még a misebor kóstolására kerülne a sor. Az ebédet már a Tenkes-hegy oldalán található Kalmár Pincében költik el a túrázók, majd a szervezők a kalóriák ledolgozására gondosan egy vártúrát illesztettek a programba. Így aztán a túra utolsó állomása a térség legépebben maradt vára, a Tenkes Kapitánya sorozatból is ismert Siklósi Vár, illetve annak Bormúzeuma és Vinotékája lesz, ahol Villány új közösségi borát, a REDyt lehet megkóstolni zárásként.

A túrát a Siklósi Turisztikai Egyesület és a Villány-Siklósi Borút Egyesület szervezi, a részletekről bővebben olvasni és egyben a kirándulásra jelentkezni ezen az oldalon lehet.