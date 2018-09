Gördülnek a dűlők a Villányi borvidék boros-biciklis túráján

A Villányi borvidék aranyló dűlőiből sosem elég, és ha még rendhagyó módon nézhetünk körbe a vidéken, akkor még vonzóbb lesz a táj. Ha önök is így gondolják, akkor írják be a naptárukba a 2018. szeptember 29-ét, mert ekkor indul útnak a Szüreti Gördülő Dűlők gasztro- és bortúra a Villányi borvidéken. Azon a szép, őszi szombati napon a Siklósi Várból indul az út, 5 frissítő állomáson keresztül, ahol a remek borok mellett helyi termékeket is kóstolhatnak.

A túra induló állomása a várnál található Látogatóközpont lesz. A regisztrációt követően innen indulnak útnak a résztvevők. A szépen megújított siklósi belváros vadonatúj kerékpárútján öröm lesz a kerekezés. A körtúra állomásai Siklós-Máriagyűd – Vokány – Palkonya – Villány – ás újra Siklós.

Az említett frissítő állomások, mint amilyen a CzukorBorsó desszertmanufaktúra Máriagyűdön, a Trinitás Kézműves Sajtműhely Vokányban,a PalKonyha Palkonyán, a Bock Pince és Bock Hotel Ermitage Villányban, valamint a Vinotéka és Bormúzeum a Siklósi Várban, mind helyi és kézműves termékeket, kiváló borokat kínálnak majd a résztvevőknek. Végül pedig a Siklósi Várat is bevehetik a túra tagjai, hiszen a részvételi díj tartalmazza a vár belépőt is. Az egész út részvételi díja (kóstolókkal, belépővel és szervezéssel együtt) 4 900 Ft.

A túra 40-45 km hosszúságú, részben védett kerékpárúton, részben alacsony forgalmú közúton halad. Előfordulnak benne kisebb emelkedők és vidám lejtők, de így is könnyen teljesíthető átlagos állóképességgel is. Kerékpárbérlési lehetőség is lesz; a bringákat a RentBike Villány biztosítja.

Jelentkezés és bővebb információ: Villány Siklósi Borút Egyesület