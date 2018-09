Igazi luxus kemping épül a Plitvicei-tavak közelében

A nyári kempingbumm után, a horvátok olyannyira felbátorodtak, hogy most 20 millió kunából, azaz közel 3 millió euróból kezdtek el luxusszálláshelyet építeni a Plitvicei-tavak közelében, Likán. A település egyik érdekessége, hogy itt forgatták a német Winnetou-filmeket.

Igaz, a kemping nem a tengerparton épül, mégis egészen különleges nyaralást ígér a vendégeknek. Mivel Lika hegyvidéken terül el, bőven lesz lehetőségük hegyet mászni, túrázni a természetben vagy piknikezni a réten, de karnyújtásnyira találják majd a lenyűgöző szépségű Plitvicei-tavakat is. A kemping további előnye, hogy olyan kényelmet és luxust nyújt a vendégeinek, mint egy jól felszerelt hotel vagy apartman, csak épp sokkal természetközelibb módon.

A kempingnek nagy jövőt jósolnak, mert a Plitvicei-tavak közelében eddig nem volt lehetőség luxus házikókban megszállni, és ahogy idén nyáron is kiderült, a kempinghelyek bizony egyre népszerűbbek a külföldi vendégek körében. A Big Bear Camping Resort 32 berendezett házikóval várja a turistákat 2019. áprilisától, amelyekben konyhát, fürdőszobát, nappalit, hálószobát és gyerekszobát is kialakítanak. Amennyiben inkább sátraznának, vagy lakókocsijukban töltenék az éjszakát, erre is lesz lehetőségük, hiszen ezeknek is biztosítanak elegendő helyet.

A kemping-birodalom nem a gyorséttermekkel teli tengerpartokon kapott helyet, de persze attól sem kell tartaniuk, hogy nehezen jutnak majd élelemhez. A táborhely területén ugyanis egy éttermet is nyitnak, ahol a helyi tradicionális konyha ételkülönlegességeit lehet majd megkóstolni - írja a horvát Dnevnik napilap.

Ez az új kempinghely is jó bizonyíték arra, hogy Horvátországban virágkorukat élik a természetközeli szálláshelyek. Most már szinte mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő tábort. Például, ha kütyük nélkül, teljes nyugalomban töltenék a szabadságukat, akkor ez a nomád, folyóparti szállás biztosan kedvükre lesz. De ha tengerparti szállásra vágynak, akkor válogathatnak Horvátország legnépszerűbbnek tartott, vízközeli házikói közül is.