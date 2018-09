Montenegróból olvas minket? Irány ingyen a Durmitor Nemzeti Park

Szeptember 6-án lesz a Durmitor Nemzeti Park napja, amely kiváló alkalom arra, hogy ingyenesen körbejárják a sokszínű, természeti látványosságot. Ha egyénként is Montenegróban töltik szeptember első napjait, akkor ez a kirándulást most azoknak is kellemes kikapcsolódás lehet, akik egyébként nem terveztek költenének a drága belépőre. Mutatjuk mi minden várja a látogatókat:

A vakítóan fehér mészkősziklák alatt hófehér törmelékszoknyák terpeszkednek. A hegység legkülönlegesebb formái, a gyűrt, fedetlen mészkőbordák nemcsak a geológusokat nyűgözik le, hanem az egyszeri vándort is, aki vállalja a fárasztó túrát a hegység belsejében - írta egy korábbi cikkében az Origo. Amennyiben kedvet kaptak az ingyenes túrára, a fényképezőgépet semmikép ne hagyják otthon, hiszen lenyűgöző tájból nem lesz hiány: gleccsermaradványokkal, tavakkal, tengerszemekkel, 2 ezer métert meghaladó hegycsúcsokkal, és a Tara-folyó medrével is találkozhatnak. Akik egy egyszerű sétánál többre vágynak, azok akár kerékpárral is nekivághatnak a felfedezőtúrának, vagy egy komolyabb erőnlétet igénylő hegymászásra is benevezhetnek, sőt a vadvízi evezést is kipróbálhatják.

Az UNESCO világörökség listáján is szereplő montenegrói parkot idén eddig több, mint 160 ezer turista látogatta meg, ez 13%-kal több, mint tavaly - írja a Montenegrói RTV. Francia, orosz, belga, német, izraeli és kínai turisták is gyakran megfordulnak a közkedvelt kirándulóhelyen. A park munkatársai azon dolgoznak, hogy minél több ország látogatói megismerkedjenek Montenegró ezen nevezetességével, részben ezért is teszik egy napra bérmentessé a körbejárását. Azt remélik, hogy az idény végére elérniük a 200 ezres látogatottságot.