Harry Potter nyomában: új skót turistatérkép 60 filmforgatási helyszínnel

A szokatlan kiadvány harminchat oldalon kalauzolja a mozgókép szerelmeseit.

A VisitScotland turisztikai hivatal adta ki azt az új térképet, melynek segítségével a különféle Skóciában forgatott filmek és sorozatok szerelmesei megtalálhatják a kedvenceik forgatási helyszíneit – írja az Independent. A kiadás apropója John Logie Baird születésének 130. évfordulója: a feltaláló és mérnök volt az, aki megismertette a világot a televízióval.

A nálunk is jól ismert Downton Abbey (Argyll-i helyszín) sorozat mellett több helyi kedvenc forgatási helyszínei is helyet kaptak a kiadványban, mint a népszerű brit szappanopera, egy csatornán nálunk is látható Eastenders (Tarbert, Loch Fyne), és a The Crow Road (Tarbert, Loch Fyne).

A filmek közül a Harry Potter, az Outlander (Az idegen) és a Skyfall forgatási helyszínei vannak feltüntetve. Az adott helyszínek mellett a füzet abban is segít, hogy mit érdemes még megnézni a környéken.

Skócia vad, festői tájai ideális helyszínek filmforgatáshoz, nem véletlen, hogy a USA Today 2015-ben ezt választotta a Világ legjobb filmforgatási helyszínének. A kiadvány ingyen elérhető a VisitScotland iCentre-jeiben, fontosabb látványosságoknál, illetve letöltésre innen.