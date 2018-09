Túra, borkóstoló és irodalom egy helyen? Van ilyen!

Nekünk speciel az is újdonság volt, hogy Jókai Mór nagy birtokkal és hétvégi házzal rendelkezett a Svábhegyen, az meg még inkább, hogy elhivatott kertész és szőlész is volt. Ha Ön is így van ezzel, és szívesen eredne egy rendhagyó túrán a nagy regényíró nyomába, szeptember 8-án ezt megteheti.

A Jókai kora, Jókai bora – Borkóstolóval egybekötött irodalomtörténeti est című, alapvetően szabadtéri programra délután 4 és este 8 óra között kerül sor, és közben a Jókai emlékszoba is megtekinthető lesz. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.