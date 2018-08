Évente több tízezren fordulnak meg a Visegrádi-hegység egyik emblematikus forrásánál, az Apátkúti-völgyben fekvő Kaán Károly-forrásnál. A Visegrád vagy Pilisszentlászló felől, esetleg a Spartacus-ösvényen érkező kirándulók igényeit szem előtt tartva a Visegrádi Erdészet szakemberei az elmúlt napokban megújították a kedvelt pihenőhelyet - írja közleményében a térség erdeit kezelő Pilisi Parkerdő Zrt.

Összegyűjtötték a forrás környékén elhelyezett gumiszőnyegeket és kartonlapokat, a helyükre friss murvaborítás került. Így a víznyerő helyet már száraz lábbal is eléri az, aki a nyáron is bővizű forrásnál szeretné megtölteni kulacsát. A bekötő út kátyúit is murvával töltötték fel, így könnyebben megközelíthető a hely.

Megújult a forrás környéki pihenőhely is: felújították a tűzrakóhelyet, kicseréltek egy megrongálódott asztalt és két padot, és a korlát egy szakaszát. A többi padot és asztalt, valamint a korlátot és a tájékoztató táblák tartóit lecsiszolták, és lefestették, ami a párás környezetben nemcsak esztétikailag fontos, de a faanyag hosszú távú védelmét is szolgálja - teszik hozzá a közleményben.

Az Országos Erdészeti Egyesület tavaly emlékezett meg a névadó Kaán Károly erdőmérnök születésének 150. évfordulójáról. Munkássága teremtette meg a hazai természetvédelem alapjait, és indította el az első világháborús veszteségek után kiemelten fontos erdőtelepítési programokat. Kaán Károly használta először a „természetjárás" fogalmát, tőle ered a ma is használatos kifejezés. A visegrádi forráson kívül a térségben a budapesti Nagy-Hárs-hegyi kilátó őrzi még a nevét, az Agrárminisztérium Kossuth téri árkádsora alatt pedig tavaly felállított szobra látható.