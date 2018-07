A tökéletes kirándulás receptjét Németországban találtuk meg

A Stuttgarttól másfél órás vonatútra található Bad Urach azért lehet a tökéletes kirándulás megtestesült receptje, mert annyi mindent nyújt egyben, amit máshol egy tucat város is nehezen: régi, fagerendás házakkal és izgalmas cégérekkel tele meseváros, ahonnan egy különlegesen szép vízeséshez és ódon várromokhoz is eltúrázhatunk, a túra után pedig bevehetjük magunkat a város híres gyógyfürdőjébe.

A területet már a kőkorban is lakták, ennek nyomait a környék számos barlangjában megtalálták. Az alemannok fontos várat tartottak itt fenn. A Hochenurach kastélyt 1025 körül építették, később az egész környék hatalmi központja ide került. A várat a 18. században az uradalom lakói lerombolták. A romokhoz ugyanonnan indul a túraútvonal, ahonnan a környék leghíresebb, és Németország egyik legszebb vízesésének választott Uracher vízeséshez.

Csörgedező patak mentén vezető túraútvonalak

Az Uracher vízeséshez vezető túraútvonal egyáltalán nem megerőltető, hosszan sík terepen halad, ahol kivágott fák rönkjeire is le-leülhetünk megpihenni, tehát igazán kellemes kirándulás lehet olyanoknak is, akik amúgy nem szeretik vagy nem bírják erőnléttel a különösebben sportos programokat. Egyedül az utolsó szakaszon van meredek emelkedő, sok, csúszós lépcsővel. De már lentről is látni lehet a vízesést, így bár nem ugyanaz a látvány, mint közelről, az sem marad le teljesen róla, aki nem mássza meg az utolsó szakaszt.

Az Uracher vízeséshez egyszerűen végig jobbra kell tartani az úton. Balra leágazik majd egy-két túraútvonal, például a várromhoz is egy, viszont ha mindig a jobb kéz felé eső úton haladunk tovább, a táblákat sem kell néznünk egy jó ideig.

Hogyan juthat el ide? Bad Urach a Stuttgarti főpályaudvarról nagyjából egy óra az R8-as jelzésű vonattal, majd egy metzingeni átszállással. A városközpont a végállomás, de ha először a vízeséshez, vagy egyenesen a termálfürdőbe készülne, akkor két megállóval előbb, a Bad Urach Wasserfall megállónál szálljon le!

Az út során egy csörgedező patak, majd egy hatalmas legelő mellett haladunk el. Egy jelentős szakaszon látni lehet a gömbölyű alakjáról elnevezett Runder Berg hegyet is. Annak, akinek a vízesés csak bemelegítés volt, és nem fordul onnan vissza, erre halad tovább a túraútvonal, megkerüli a gömbölyű dombot, és néhány kilátópontot érintve elvisz egy másik vízeséshez is. Nagyjából három óra alatt az utóbbi túra is kényelmesen megjárható.

Az összes túraútvonalról remek összeállítás található német, angol és francia nyelven a város turisztikai gyűjtőoldalán, ahol szűrhetünk nehézségi szint és várható időtartam alapján is a teljes listából, de olvashatunk részletes információkat arról is, hogy melyik útvonalon milyen látnivalók várnak ránk.

Meseváros a tizenötödik századból

Bad Urach középkori vásárterét hagyományos, a 15. és a 16. századból származó, fagerendás házak veszik körül. A városnak szerencséje volt, a második világháborús bombázásokat megúszta, szinte teljesen sértetlen maradt a történelmi központja.

A főtérről induló utcácskákban érdemes céltalanul sétálgatni, a fagerendás házak és a részletgazdag cégérek egy-egy keskeny utcában még jobban visszaadják a hangulatot, mint a főtér, ami nagy tereivel pedig pont fényképek készítéséhez ideális. Az egyik modernebb kisutcában van egy magyarok által üzemeltetett lángosozó is. Meglepő egy kisvárosban, de biztos örül neki az utazó, aki a sok szintén laktató, helyi maultaschen és käsespätzl után már haza ízekre vágyik.

A Residenzschloss Württemberg-Urach grófjainak volt a kastélya. Gótikus, reneszánsz és barokk termekei közül legszebbnek a Goldener Saalt, az aranytermet tartják, melyet az egész ország egyik legbájosabb reneszánsz kastélytermeként tartanak számon.

A 15. századból származó, gótikus stílusban épült Szent Amandus templomában található szószék a korabeli kőfaragó mesterek egyik remekművének számított.

Modern termálfürdő és szaunavilág

A hajdani vulkanikus terület öröksége a hatvanegy fokos hőmérséklettel feltörő termálvíz, amelyre az Alb Thermen Bad Urach fürdőkomplexum épült. Itt hat medence és hét különböző szauna várja a látogatókat. Mivel a fürdő a hegyoldalba épült, egyes medencékből csodálhatjuk a Rungder Berg és a várromok panorámáját is.

Az Alb Thermen gyógyvízét ízületi panaszokra, hátfájásra, keringési problémákra és neurológiai betegségekre ajánlják. Mivel egész sokáig nyitva tartanak, pénteken és szombaton például este tizenegyig is, egy egész napos kirándulás után is beletervezhetjük a programunkba. Részletes információk és jegyárak angol és német nyelven a fürdő oldalán vannak fenn.