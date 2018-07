A gyurgyalaggal és 2019-es év madarával is találkozhat vasárnap

A Fertődi Eszterházy Kastély Levendula házától vasárnap délután lovaskocsival lehet majd bejárni a Fertő part és a Fertő-Hanság Nemzeti Park legszebb látnivalóit. Élményszerű információk, érdekességek, sosem hallott történetek, a tájra jellemző látnivalók várják a résztvevőket.

Ha kíváncsiak rá, hogyan néz ki élőben a színpompás gyurgyalag, akkor a hévégén lehetőségük lesz meglesni őt is a fészkelőhelyén, amely általában egy agyagos fal, sok kis kivájt lyukacskával. A különleges módon fészkelő, színes tollazatú madár csak a nyarat tölti nálunk, augusztus végén meleg éghajlatra költözik. Jelenleg felkészítik fiókáikat a nagy útra: szitakötőket, lepkéket, és sáskákat gyűjtöget nekik, de ha lakomázásról van szó, nem állnak ellen a méheknek és a darazsaknak sem. A madárlessel egybekötött lovaskocsikázás során a 2019-es év madarának választott gólyatöccsel is találkozhatnak, aki jelenleg a Fertő-tó sekély vizeiben tölti idéjét. A madarakat távcsővel vehetik szemügyre, és a túravezető izgalmas történeteket is mesél majd a résztvevőknek.

A túra a Fertődi Esterházy Kastély Levendulaházától indul, délután 4 órakor. Vizet és némi élelmet is vigyenek magukkal, hiszen a visszaérkezést csak este 6 órára tervezik a szervezők. A túráról részletesebb információkat a Fertő-táj túra közösségi oldalán találnak.