Jáva szigetének egyik legnépszerűbb nevezetessége a sűrű erdők közepén, Magelang városától nem messze, egy dombtetőn terpeszkedik. A csirke fomájú templom, amit a helyiek neveztek el Gereja Ayam-nak, vagyis Csirke Templomnak, az utóbbi 10 évben vált ismerté. A különös építmény neve nagyon találó, bár megálmodója, Daniel Alamsjah, egy galambnak képzelte el, miután szent látomása támadt. A Mindenható elötti tisztelgésnek szánta a nagy templomot, de a tervezésnél végül egy hatalas baromfi lett belőle, kecses galamb helyett - írta az atlasobscura.com oldal.

Az imaház 1990-ben "tárta ki a szányait" és minden vallású utazót örömmel fogadott, akik Indonézia sűrű erdeiben indultak zarándokútra. Az ajtó nyitva állt a buddhisták, a muszlimok és a keresztények előtt is, akik a felső szinteken szabadon tarthattak istentiszteleteket, imaórákat; míg az alsóbb emeleteken rehabilitációs és ifjúsági központ működött.

Sajnos a projekt egy éven belül, 2000-ben félbeszakadt, mivel a templom további építése túl nagy költségeket hozott magával. Ettől kezdve a szegény csirke-galamb templom teljesen elhagyatottá vált és a terület visszakerült a természethez. A Gereja Ayam éveken keresztül omladozott és rothadozott, egészen addig, míg nemrég fel nem fedezték maguknak a helyi művészek és az erre járó túrázók. A rossz állapotban lévő Csirke Templomot kitisztították, sőt a festők belülről ki is festették. A falakon most mitológiai és történelmi jelentek elevenednek meg. A csirke belsejében még egy kis kávézó is található, ahol helyi finomságokat kapni.

A templom minden nap nyitva van, és mint látványosság sokszor benne van a közeli Borodobur szentély vezetett túrájában. Van egy alacsony belépődíj, de cserébe nem csak az emeleteket nézhetik meg, hanem a madár "koronájába" is felmehetnek, ahonnan fantasztikus 360 fokos kilátás tárul a szemük elé.