A kemping, ahol Tarzan-hintázhat két ország között

Még nem kerékpároztak a levegőben? Esetleg kipróbálnák a legújabb vízi trendet, a SUP-on való evezést? Vagy részt vennének egy feledhetetlen családi mókázásban "Tarzan" módra? Megmutatjuk, hol van minderre lehetőségük!

A Horvátország és Szlovénia határán húzódó Kupa-folyó igazi aktív nyaralást ígér a turistáknak. Szlovén partján, a Bela krajina régióban, amely a szállás- és sátorhelyek mellett izgalmas sportolási lehetőségeket is kínál, egy izgalmas kempinget található – tudtuk meg a horvát Dnevnik napilap híreiből. Csokorba gyűjtöttük a legizgalmasabbakat.

Evezés a nagyra hízott szörfdeszkán

Az idei nyár egyik legnagyobb trendje az úgynevezett stand up paddle, azaz SUP, amely nem más, mint állva evezés egy vaskos szörfdeszkán. Ide nem kellenek hatalmas hullámok, ezért a Kulpa folyó sík vize ideális erre a tevékenységre. A szlovén kempingben idén nyáron már a SUP-hoz szükséges kelléketet is bérelhetnek a látogatók.

Kétkeréken a levegőben

Akik szeretik feszegetni a határaikat és kipróbálnák, milyen érzés a fák lombjai között kerékpározni, azoknak is jó választás lehet ez a folyómenti kemping. A látogatókra ugyanis egy adrenalinpark is vár, magasban kialakított BMX kerékpár pályájával. Az élménypark jegyárairól itt tájékozódhatnak.

Ebéd a csónakban? Erre is lesz lehetőségük!

A kempingben csónakokat is bérelhetnek, sőt arra is lehetőségük lesz, hogy ebédjüket is magukkal vigyék a vízre. Mivel a folyó vize lassú folyású, nyugodtan kiugorhatnak a csónakból és úszhatnak is egyet a két fogás között, a jelenleg 25 fokos vízben. Ha pedig inkább a szárazföldön szeretnének piknikezni, akkor bérelhetnek elektromos kerékpárokat is, amelyekkel könnyedén felfedezhetik a környéket és számos pihenőhely közül választhatják ki a legszimpatikusabbat. A festői környezetben biztosan nem lőhetnek mellé egyik választással sem.

A szomszédos ország csak egy Tarzan-ugrásnyira van

A gyerekeknek feledhetetlen móka lesz a folyó felett kialakított Tarzan-hinta, amely természetes anyagokból készült, így még ebben sem különbözik attól, amit a mesehős használt. A folyó felett hintázva Szlovénia és Horvátország között ingázhatnak, hiszen – ahogyan azt már említettük – a folyó a két ország határán húzódik. A Tarzan-hintát természetesen a játékra vágyó felnőttek is kipróbálhatják.

Ebben a kempingben összesen húsz sportolási lehetőség közül választhatnak. Egy éjszakára 7,5 eurót kell majd fizetniük a sátorhelyért, a mobilházak bérlése pedig 20 euróba kerül egy éjszakára.