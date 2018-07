Ha Kapolcson jár, ezekkel a túrákkal lazítson két program között

Javában zajlik a Művészetek völgye Kapolcson és a környező falvakban, és kizárt, hogy ne csodálkozna rá két program között arra, hogy milyen szép is errefelé a táj. Ha kedvet kap a túrázáshoz, ajánlónk segítségére lehet: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kínálatából szemezgettünk.

A Bakony-Balaton Geopark sokszínű földtani természeti örökségét 2018-ban is természetismereti túrával, madárhálózással, kézműves foglalkozásokkal, geotúrákkal, geosétával, kőzetekkel, őskövületekkel, geofoglalkozásokkal mutatják be. A park "kitelepült" a Művészetek völgyébe: a fesztivál weboldalán a Művészetek Zöldje Udvar néven találhatja meg őket. Itt mindennap 10 és 18 óra között szerveznek játékos foglalálkozásokat Zöldcsiga Tájismereti Játék néven. Az érdeklődők Falukutató füzetet kapnak, mellyel önállóan fedezhetik fel a környéket, apró nyereményekért. A hétvégi programok között ezenkívül mindig lesz más, a gyerekeknek szóló foglalkozás is.

Ami a túrákat illeti, 21-én szombaton Kapolcsról indul másfél órás geotúra délelőtt 10-kor. Vasárnap Bazaltbarlangoló néven kétórás, krátertavas geotúrán vehetnek részt azok, akik nem felejtették otthon a túraszandáljukat. Szintén 22-én Puláról egy másik túra is indul, mégpedig a Tálodi szerzetesek nyomában - ez utóbbi három és fél órás kihívást jelent.

A programok azonban nem csak a hétvégére korlátozódnak. Hétfőn és kedden (23-án és 24-én) Monostorapátiból mindkét nap 9 órai kezdettel túrázhatunk, összesen hat órán át. Szerdán Geotúra Feketén-fehéren címmel indul a kapolcsi Faluháztól túra, amelyet kétórásra terveznek. Aki csütörtökön akar túrázni, az Taliándörögdről indulhat, ráadásul esti túrára is nyílik lehetőség azoknak, akik kedvelik a denevéreket. Ez utóbbi 20 órakor rajtol Puláról. Pénteken geobotanikai túrán a növényekről is tanulhatnak, akik 9 órakor rajtkészek Kapolcson, a Faluháznál.

A következő szombaton, 28-án a madárrajongókra is gondolnak: Vigántpetendről 9 órakor indul a túra. Vasárnap pedig Öcsről indul az Öcsi geotúra, melyet kb. négyórásra terveznek a szervezők.

A program ennél is többet tud, a bővebb részleteket itt találja.