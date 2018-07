Üvegsétányon, a felhők között sétálhat Horvátország egyik nemzeti parkjában

A napokban számoltunk be arról, hogy több millió eurós fejlesztésekkel gazdagítják a horvát nemzeti parkokat, most pedig egy újabb látványos turisztikai tervvel rukkoltak elő a helyiek. Egy üvegsétányt építenek a Biokovo-hegység egyik sziklájára, amely a Biokovo Nemzeti Park legújabb látnivalója lesz.

Hamarosan a szakadékok felett sétálhat, de akár kerékpározhat is a kopár sziklák között, ráadásul mindezt tengerre néző kilátással teheti - ezt a nem mindennapi élményt nyújtra majd az új turisztikai attrakció. Az 1762 méter magas Biokovo-hegységen húzódó Természetvédelmi Park, ahová az új attrakciót építik, a Makarska strand felett található. A végtelen mélységű szakadékaival és a kopár, sziklás hegyvonulatával igazi túlvilági tájra hasonlít. Ezt szeretnék most még közelebb hozni a turistákhoz - olvasható a horvát Jutarnji napilapban. És, hogy a környező látványosságokat alaposan is megvizsgálhassák a látogatók, teleszkópokat is kihelyeztek a turisták részére.

A magasban kialakított patkó formájú sétány padlózata üvegből készül, így a túrázók talpuk alatt láthatják tátongani a mély szakadékot.

Az üvegsétányt persze gyerekekkel is érdemes lesz látogatni, a közelében játszótereket építenek, és az ösvényt interaktív információs táblákkal szerelik fel, amelyeken érdekességeket olvashatnak a környék nem mindennapi természeti kincseiről. De lehet majd bérelni elektromos és hagyományos kerékpárokat, így kerekezve is be lehet majd járni a környéket. Ha viszont inkább a pihenést választaná tekerés helyett, akkor letelepedhet a zöld parkok vagy piknikhelyek egyikében.

A természetvédelmi övezetben a környezetvédelemre is gondolnak: szelektív hulladéktárolókat helyeznek ki és elektromos buszjáratokat szerveznek. A könnyű feljutás érdekében pedig új utakat építenek.

A Horvátországban egyedülálló, úgynevezett "égi sétány" 2021-re készül el. A fejlesztésre mintegy 4 millió eurót szánnak.