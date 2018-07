Ezek Horvátország legjobb kempinghelyei

A napokban megmutattuk Horvátország első, nyolc sátorból álló glampingtáborát, ezúttal pedig a legjobb horvát kempingeket gyűjtöttük egy csokorba. A Dnevnik horvát lap szerint legalábbis ezek a legkedveltebb kempinghelyek a horvát tengerparton:

Novigrad négy csillagos kempingjét, az Aminess Park Maredát az Isztriai-félszigeten találja, nem messze a magyar határtól. A háromezer vendég fogadására alkalmas pihenőhely a tenger közelségét, 168 kibérelhető mobilházat, tölgyfák árnyékát, két sós- és két édesvizű medencét, grill éttermet és sportpályákat ígér a látogatóinak. A tengerparti mobilházakban öt személy fér el. A luxuskempingben 125 ezer és 488 ezer forint közötti áron bérelhet szállást, illetve kempinghelyet hét éjszakára. Ha kedve támadt itt nyaralni, akár ezen az oldalon is körbenézhet az ajánlataik között.

Az umagi CampingIN Stella Marisban játszóterek, sportpályák és a közeli kavicsos tengerpart várja, de akár a kemping medencéjében is csobbanhat egyet a legnagyobb nyári hőségben. Az internet és az ingyen parkolás is megoldott a kempingben, de ha egy frissítő italozáshoz támad kedve, erre is lesz lehetősége a helyben található bárban. Ezenkívül rostélyozhat, a kalóriák ledolgozására pedig akár kerékpárt is bérelhet, amellyel bejárhatja Umag utcáit. Ezen az oldalon például 72 ezer forintért találtunk négyszemélyes mobilházakat egy éjszakára.

Ha azonban a négy csillagos Camp Čikat pihenőhely mellett dönt a Maloi Loąinj partján, akkor szintén gyönyörű természetközeli sátorhelyet és luxus mobilházakat talál majd. A táborban részt vehet búvároktatásban, hogy aztán majd bejárhassa a tenger alatti látványosságokat is. Ha valamiért mégiscsak a szárazföldi sportok mellett maradna, akkor várják a röplabda- és a teniszpályák. Fotókat és árakat itt talál.

Amennyiben Omiąon tölti a nyári vakációt, már 40 ezer forintért is talál hat személyes szálláshelyet éjszakánként, a háromcsillagos Kamp Galeb házaiban. A mobilotthonokban mosogatógéppel, edényekkel, főzőlappal felszerelt konyhát, ingyenes internetet, tiszta ágyneműt és nyugodt környezetet talál. A közelben akár raftingolhat is a Cetina folyó medrében, de húsz perces autókázással Splitbe is eljuthat, amelyet az egyik legszebb tengerparti városként tartanak számon Horvátországban. Ha nincs kedve kimozdulni, akkor helyben kosárlabdázhat, röplabdázhat vagy élvezheti a strandolást Omią kellemes tengerpartján.

Murter, Jezera Village kempingjében fenyőillat, kabóca ciripelés és a kék tenger látványa fogadja. A táborban gyerek klubok működnek és játszóteret is talál, így a legkisebbeknek sem lesz unalmas a nyaralás. Ha már itt jár, édemes ellátogatni a Kornati szigetcsoportra is, amelyről bővebben ebben a cikkünkben is olvashat.

Zádártól és ©ibeniktől 30 kilométerre fekszik a pakoątanei Kozarice négycsillagos tábora. Itt a luxus mobilházak és a sportpályák mellett, a közeli kavicsos strandon kipróbálhatja a vitorlázást is. A kempingben mi 42 eurótól kezdődően találtunk szálláshelyet.

Az Orebić partján található Nevio Camp minden mobilháza tengerre néző terasszal rendelkezik - ez az egyik oka annak, hogy a legjobbak közé sorolják. A házak légkondícionáltak és teljesen felszereltek. Ingyenes wifi használat és parkolási lehetőség is adott. A tábor bárjában a helyi borokat is érdemes megízlelni. Itt például negyven euróért foglalhat szállást egy éjszakára.