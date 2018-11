Ezek ma Kína legrémisztőbb kültéri csodái

Már évek óta tart a trend, hogy Kína kezdi lekörözni az Egyesült Államokat a legek terén. Persze Dubajt sem lehet kihagyni a sorból, sőt, egyre inkább úgy tűnik, az Arab Emírségek nagyvárosa Kína egyetlen riválisa, ha leg-ekről van szó. Persze, kérdés, hosszútávon merre dől majd el a verseny, hiszen egyelőre úgy tűnik, mindkét ország kimeríthetetlen pénzforrásokkal rendelkezik. Tudta, hogy a Guinness Rekordok Könyve évente nagyjából kétezer pályázatot kap Kínából? Többet, mint bármely más országból.

A világ második legnagyobb gazdasága, illetve legtöbb lakosú országa egyre adrenalindúsabb attrakciókkal igyekszik turistákat vonzani. Sőt, 2012 óta ez a turisták körében a harmadik legnépszerűbb célpont a világon. Úgy tűnik, dübörög az üvegipar, hiszen ebből az anyagból egészen elképesztő látványosságokat bírtak alkotni.

A Tianmen hegység számtalan rémisztő csodája

Tudja, ez az a tipikus kínai hegyi táj hatalmas, függőleges sziklafalakkal, melyekről már biztosan látott képet. Nos, ide álmodtak meg a kínaiak egy Tekergőző sárkány nevű sétaösvényt, mely száz méteren át ráadásul üvegből készült. És, hogy mi ebben az extra? Leginkább az, hogy ezerötszáz méter magasan vagyunk, úgyhogy a kilátás a Tongtian sugárútra („Égbe vezető sugárút") nyílik, amely egyébként 99 kanyarral halad felfelé a Tianmen hegységben, a Csangcsiacsie nemzeti parkban. És ez már a harmadik üvegkonstrukció ebben a parkban, melyet üvegből álmodtak meg a káprázatos természeti tájba.

Ezenkívül két további üveghíd koronázza meg a hegyvonulatot, az egyik a világ leghosszabb üveghídjának korábbi csúcstartója, mely most már csak a legmagasabban fekvő ilyen attrakció: háromszáz méteres magasságban lengedez. A Csangcsiecsie Nemzeti Park azzal együtt az adrenalinhajhászok kedvence lesz, hogy ez a híd csupán két évig élvezhette a rekorder örömét.

Jön, jön, jön! A Csangcsiacsie nem nyugszik, már épül itt

Egyébként itt található a világ leghosszabb kabinos felvonója is, mely összesen hét kilométert tesz meg, harminc perces utazás alatt. A Csangcsiacsie nem nyugszik, már épül itt a világ legnagyobbnak szánt bungee platformja is . Hogy honnan vetheti majd magát a mélybe 260 méterről? Természetesen a már itt található üveghídról, melynek aljára építik az ugróbázist.Egyébként itt található a világ leghosszabb kabinos felvonója is, mely összesen hét kilométert tesz meg, harminc perces utazás alatt.

A világ leghosszabb üveghídja 2018 januárja óta a Hebei tartománybeli Hongyagu parkban található, és 218 méter magas szakadékot hidal át – 488 méter hosszan. Persze, egy kis fűszert is adtak hozzá a tervezők: a híd ugyanis a szándékos tervezés folytán folyamatosan inog a felfüggesztéseknek köszönhetően. A négy méter széles hidat összesen 1077, négy centiméter vastagságú üveglapból állították össze.

Ugyanez a tartomány ad otthont egy másik rémisztő látványosságnak, ahol az egyébként nem tériszonyosoknak is meg szokott rogyni egy-egy pillanatra a térde. A Kelet-Taihang parkban (Hebei tartomány északi részén) vírusként terjedő videók készültek arról az idegenvezetőről, aki félelmében összecsuklott az üvegből készült sétaösvényen, mely látszólag repedezni kezdett alatta. Bár Kelet-Taihang vezetői korrektül elnézést kértek a jelenségért, csupán tréfáról van szó, melyet a mérnökök szándékosan terveztek az üveg sétaösvénybe.

A Repülő csészealj

A Silinhszia sétaút körkörös attrakciója gyakorlatilag lelóg a helyről, és bár nagyon látványos, csupán feleakkora, mint a Grand Canyon kilátóplatformja, melynek világcsúcsát már megdöntötte Fuhszi tartomány legújabb látványossága. A Repülő csészealj szintén üvegből és acélból készült szerkezet négyszáz méteres szakadék fölé nyúlik ki. Ahhoz, hogy egyszerre legyen könnyű és biztonságos, a készítők a repülőgépeknél használt titánötvözettel dolgoztak. Pinggutól nyolcvan kilométerre, északkeletre található a Silinhszia parkban. Egyszerre legfeljebb százötven tonnát és kétezer embert bír.

A kínai Grand Canyon, azaz a Fuhszi kanyon már lekörözte arizonai társát: a közelmúltban itt felavatott üvegkilátó harminc méterre nyúlik a meredély fölé, ami kilenc méterrel nagyobb, mint a korábbi csúcstartó. A Közép-Kínában, Henan tartományban található táj vízesésekkel, forrásokkal, barlangokkal várja a kirándulókat, hatvan kilométerre Csengcsoutól, a tartomány fővárosától. A nyolc hónap alatt elkészült üvegpatkó építéséhez 3000 tonna acélt és 150 megerősített üveglapot használtak fel.

Az égbe vezető létra

Íme egy kihívás azoknak, akik szívesen kötik össze az izgalmakat fizikai megpróbáltatásokkal.

A dél-kínai Jünnan tartomány Ugró Tigris szurdokában túrázóknak egy ponton fontos döntést kell hozniuk. Az egyik verzió, hogy nekivágnak a Jinsa folyótól felfelé induló, kimerítő és hosszú túraösvénynek, vagy inkább a gyorsabb, ám jóval félelmetesebb „Églétrát" választják.

Ennek lényege, hogy függőleges, egymáshoz kapcsolt, remegős falétrákon kell felmászniuk a hegycsúcsra. A létrarendszer messze nem modern konstrukció, biztosításról pedig semmilyen formában nincs szó: a létrafokok keskenyek és csupán néhány csepp esőtől szappanosan csúszóssá válnak. Aki úgy dönt, hogy a mélységből a létrákon át indul felfelé, annak jutalma a kilátás a szurdok legmagasabb pontjáról: 3790 méter magasról.

Ha már mászásról van szó, Kína tud ennél is hajmeresztőbbet mutatni. A Huashan hegyről úgy tartják, hogy a világ egyik legveszélyesebb helye, mely a legtapasztaltabb mászók számára is kihívást jelent.

A Shaanhszi tartomány középső részén, Huajin városhoz közel összesen öt csúcs vár meghódításra, melyek közül a Keleti csúcson található a legtöbb, már nevében is rémisztő útvonal: az Ezerlábas Meredély, a Százlábas Szurdok és a Fekete Sárkány Hegyhát.

A túlzónak tűnő nevek mögött valóban elképesztően félelmetes megpróbáltatások vannak, mint a 2090 méter magas, függőleges, csupasz sziklafalba vésett gyalogösvények, rozsdásodó, házi készítésűnek látszó fémkapaszkodókkal. A kapaszkodókat összekötő fémláncokon bátor szerelmespárok egymás iránti hűségének bizonyítékai lengenek.

Az igazi móka azonban a 2160 méter magas Déli csúcson kezdődik, mely a Változó Fadeszkák Útjának ad otthont (a kínai nyelv híres az ötletes és lírai elnevezéseiről). Az út nem áll másból, mint a hegyoldalhoz rögzített fapallókból, melyek legszélesebb pontjukon – kapaszkodjon meg – csupán harminc centiméter szélesek! Ja, és még valami: ezen az úgynevezett úton ténylegesen kétirányú forgalom zajlik.

Hinta háromszáz méteren

A Wansheng Ordovician élményparkból garantáltan nem mennek haza élmények nélkül a látogatók. A Csungkinghoz közeli attrakciónál a hintát a személyzet egy tagja löki a háromszáz méteres mélység fölé, miközben az idegesen vigyorgó turista az általában ködbe burkolózó tájat szemléli.

A hintázóra a móka előtt egy biztosítókötelet szerelnek, amelynek vége szintén a kezelőhöz csatlakozik, aki remélhetőleg nagyon is tisztában van azzal, hogy ezt a melót komolyan kell venni.

Canton Tower – városi élmények

Le a kalappal a mérnökök előtt, akiknek eszébe jutott, hogy egy felhőkarcoló tetején némi izgalmat vigyenek a nézelődésbe. A Kanton Torony egészen rövid ideig a világ legmagasabb szabadon álló tornya címet viselhette a maga hatszáz méterével, míg a Burzs Al-Kalifa közbe nem lépett.

Különlegessége azonban továbbra is az a hullámvasúthoz hasonló attrakció, mely gömb alakú kabinokban megy körbe a torony lejtős, ellipszis alakú kilátóterasza körül, a földfelszín felett négyszázhatvan méterrel. A tizenhat üvegezett kabinból 360 fokos panoráma tárul a szemünk elé. Az élmény 20-40 perces, és a kabin 15 fokos dőlésszögben mozog a kilátóteraszt övező síneken.

Plusz egy a természet jegyében

A helyiek saját kezükkel vájták ki a Guoliang alagutat Henan tartományban 1977-ben. A függőleges sziklafalba vájt út százhúsz méter magasan kanyarog, és a szakadékba zuhanás esélye enyhén szólva is valós.

A kanyargó útvonal ezerkétszáz méteren át halad; az autósok és buszok pedig folyamatosan dudálnak a kanyarok előtt, hogy a szembejövőket figyelmeztessék – az izgalomra vágyó turisták számának növekedésével nem lesz egyszerűbb a helyzet.