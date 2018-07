Cápaszezon vagy Cirkuszok éjszakája: ide utazzon júliusban!

Ismét elkezdődött egy hónap, ezért jövünk a szokásos havi úti cél ajánlónkkal. Ezúttal két különböző kontinensről választottunk. Az egyik helyszín Dél-Afrika, ahol nemcsak a szafarizáshoz tűnik legjobb választásnak a július, de Nelson Mandela születésének századik évfordulóját is ebben a hónapban ünnepli az ország, így a szokottnál is több programra lehet számítani. A másik úti cél nyáron mi más lehetne, mint a Balaton: a legnépszerűbb magyar nyaralóhely, amely idén igyekszik még többet nyújtani a strandolásnál. A part mentén egymást érik a kulturális és gasztronómiai programok, ráadásul júliusban tartják a Cirkuszok Éjszakáját is.

Nelson Mandela 2018. július 18-án lenne száz éves. A faji megkülönböztetetésért és a dél-afrikai demokráciáért harcoló politikus életfogytiglani börtönbüntetésből szabadulva lett végül az ország első feketebőrű elnöke. Az apartheidet felszámoló erőfeszítéseiért az ország korábbi elnökével megosztva 1993-ban Nobel-díjat is kapott. Emlékét szerte az országban több helyen is őrzik.

A centenárium örömére egy mobilalkalmazás is készült. A 100 places and spaces elnevezésű app segít felkeresni és interaktív módon megtapasztalni a Mandelához kötődő helyeket (letölthető Androidos és iOS rendszerű telefonokra is). Jelenleg 27 hely található az alkalmazásban, közöttük olyan ismertebbek, mint a Capture Point a Durbanhez közeli Howick-ban (ahol elfogták Mandelát a bebörtönzése előtt; a hely ingyenesen és folyamatosan látogatható), és olyan kevéssé ismertek is, mint Madiba kedvenc étterme és kávézója.

A Madibának becézett vezető az ország keleti részén, a Mthathához tartozó Qunuban született, ahol szülőháza ma is látogatható. Az előtte található kertecskében a látogatók és rajongók kézzel írott kavicsokat hagytak emlékül. Mthatha központjában pedig egy múzeumot nyitottak az emlékére. Érdemes felkeresni a Fokváros előtt, a tengerben fekvő Robben szigetet is, ahol sok más szabadságharcos társával együtt raboskodott évtizedeken át. Ő volt a 466-os számú rab, aki 1964-ben ideérkezett, ezért sok helyen máig úgy utalnak rá, mint „46664"-re. A Robben sziget ma az UNESCO világörökség része, napi szervezett kirándulások indulnak ide Fokvárosból.

Ha igazán komolyan akar megemlékezni róla, csatlakozhat egy közmunkás akcióhoz is – Mandela születésnapján ez a szokás Dél-Afrikában. A Better SA szervezet https://www.bettersa.org/volunteering/ arra szakosodott, hogy afféle „beugróknak" is tudjon bármikor egy kis munkát adni – ha ehhez nincs kedve, de támogatná a Dél-Afrikát jobbítani kívánó erőfeszítéseiket, akkor egy póló vásárlásával is hozzájárulhat ehhez.

Travelo-tipp Érdemes autót bérelni. A világ egyik legszebbnek tartott autós útvonala a Fokvárost a Jóreménység-fokkal összekötő panorámaút. Útba esik rajta Simons Town, amely a legjobb hely, ha pingvinekkel szeretne barátkozni, de jót lehet menni a „Kertúton" (Garden Route), melyen a Mossel-öböltől a Storms River-ig futó háromszáz kilométert értik. Ha gyerekekkel utazik, kihagyhatatlan élmény – útközben elefántrezervátum, delfinárium és kalandparkok is vannak.

A természet jegyében

A Dél-Afrikai Köztársaság természeti értékeiről könyveket lehetne írni. Ha vizes élményekre vágyik, jó tudni, hogy épp júliusban kezdődik a bálna- és cápales szezonja is. Utóbbinak központja Gansbaai, ahol pontosan azt élheti át, amit a National Geographic-en látott: azaz ketrecben merülhet a fehér cápák közé. A kalandra bárki benevezhet, nem kell hozzá tudni búvárkodni, úszni is épp csak hogy. A ketrecet közvetlenül a hajó mellett engedik a vízbe, a vadul csapdosó nagyhalak közé. Gansbaai-ba szervezett egynapos túrák indulnak Fokvárosból.

Dél-afrikai kirándulása nem múlhat el anélkül, hogy szafarizott volna. A világ egyik legjobb nemzeti parkja az ország északkeleti részén, a Mozambikkal közös határ mentén terül el. Július kiváló alkalom az állatlesre, hiszen a tél közepén járunk: az időjárás (vigyázat, csak az országnak a keleti részén! Fokvárosban ilyenkor is előfordul eső és zivatarok) enyhe és száraz, éjszakánként pedig tiszta égbolton gyönyörködhetünk a milliónyi csillagban. Az állatok ilyenkor a folyópartokon és vízlyukak mellett gyűlnek össze, tehát sokkal könnyebb megfigyelni őket, mint nyáron, amikor szétszóródnak a kizöldült tájban (és a rengeteg rovar is zavarja a megfigyelést).

Ez persze némi hátránnyal is jár: minél nagyobb az esély az állatok megfigyelésére, ahogy a tél halad előre, úgy lesz kevésbé kellemes a szemnek a kiszáradt táj. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az éjszakák ilyenkor kifejezetten hidegek lehetnek. A hatalmas adél-afrikai nemzeti parkokat ráadásul kerítés veszi körül – ellentétben például botswanai vagy zimbabwei társaikkal, így az állatok nem tudnak túl messzire elvándorolni.

Plusz két tipp a luxus kedvelőinek A Garden Route-on fekvő Knysna városának utcái július első felében élénkülnek meg, ekkor kerül sor ugyanis az évente megrendezett Osztrigafesztiválra. Ilyenkor tíz napon át ez az ínyencség van a főszerepben – leöblíteni természetesen a kiváló helyi borokkal lehet.

Vodacom Durban, KwaZulu-Natal: júliusban zajlik Durban város válasza az Ascot-i derbyre, ez Dél-Afrika első számú sporteseménye.

Ha Önnek is a Balaton a riviéra...

Ha július, akkor Balaton. Persze, akadnak még remek tavak Magyarországon (link), de úgy találtuk, hogy ebben a hónapban programokért a magyar tengerhez érdemes beköszönni.

Siófok például dúskál a rendezvényekben, előadásokban és koncertekben, hiszen várossá válásának ötvenedik születésnapját ünnepli. Július 1-jén a látogatók birtokba vehették az újdonsült, ötven méteres óriáskereket is. A Plázson nagyon erős lesz a felhozatal idén júliusban, 7-én Révész és Závodi a Piramisos időkből ismert nótákat játszanak, 20-án Siófok 50 – Lovasi 18 címmel Lovasi András első ötven évének legjobb dalaival ünnepel, és lesz One Dance fesztivál is, hip-hop és reggaeton hangulattal, Sean Kingston felépésével, hamisítatatlan 2000-es évekbeli partihangulattal – hogy csak néhány példát említsünk.

Idén ismét megrendezésre kerül a New Orleans Jazz Fesztivál Siófokon, a Fő téren, ahol olyan híres zenekarok lépnek fel, mint az Apáti Dixieland Band vagy a Hot Jazz Band. Július 12. és 15. között tehát kellemes hangulatú, nyáresti koncerteknek örülhetnek a jazz zene kedvelői Siófokon.

Idén nyáron is zajlik összművészeti fesztivál a Balaton körül, mely már június 22-én elkezdődött. http://www.travelo.hu/boresgasztro/20180523-badacsony-kultkikoto-legjobb-programok.html Idén először Badacsonyba is áthajózik a Kultkikötő: a Laposa Borbirtok FrissTeraszán júliusban és augusztusban lehet majd koncertek ritmusára poharazgatni. A programokat részletesen itt találja http://www.kultkikoto.hu/. Érdemes figyelni a programbontást, mert gyerekelőadások is lesznek bőven a hétvégéken és sokszor hétköznapokon is! A teljesség igénye nélkül július 7-én délelőtt Balatonföldváron például a Babszem Jankó bábelőadás, július 15-én a Háromágú tölgyfa tündére lesz Balatonbogláron. Utóbbi faluban egy mini bor- és jazzfesztivált is beszúrtak a programözönbe – erre július 11. és 14. között kerül sor.

Ha már gyerekeknél vagyunk, Balatonszárszó is jolly jokere lehet az esős napoknak, itt ugyanis a Csukás István Színház péntektől vasárnapig több előadással készül a hónap folyamán – nem csak a gyerekeknek. Július 28-án Süsü, a sárkány lesz műsoron, 30-án pedig az Alma együttes zenél. A mesejátékokon túl a felnőtteket is várja a színház: többek között Harsányi Gábor Bazi nagy magyar lagzi vígdrámáján és a hó végén (27-én) Budapest Bár koncerten vigadhatnak.

Július végén (25. és 29. között) az északi parttal érdemes tervezni, ekkor kerül sor a 25. Vonyarci Boros Forgatagra, melyen mindennap lesz utcabál, sőt még egy Péterfy Bori és a Love Band koncert is. Napközben gyerekprogramokkal szórakoztatják a kisebbeket.

Balatonalmádiban július 20. és 30. között Hungarikum fesztivál lesz. A Városház téren tizedszerre megrendezett programsorozat lesz minden, ami magyar: klasszikus magyar finomságok tányéron és pohárban, népművészeti és kézműves portékák, a gyerekeknek magyar rajzfilmek és népmesék, és még retró diszkó is. A részletes programot remélhetőleg hamarosan feltöltik ide https://balaton-almadi.hu/fesztivalok/hungarikum-fesztival/

A Cirkuszok éjszakája programsorozat az egész tó környékét befocizza. Július 14-én több helyszínen is lesznek előadások. Az Eötvös Cirkusz Révfülöpön, az Exit Cirkusz Siófokon lép fel, míg a Richter Flórián Cirkusz Zamárdiban, a Magyar Nemzeti Cirkusz Balatonlellén, a Hungária Nagycirkusz Alsóörsön, az Utazó Budapest Nagycirkusz pedig Keszthelyen vendégeskedik. Az egyik biztosan nem esik messze az aktuális szállásától. A Richter Flórián Cirkuszba közkívánatra visszatér a Brazíliából származó Diorios motoros csoport, akik most egy új világrekordot mutatnak be. Míg tavaly öt motorral cikáztak a csapat tagjai a 4,5 méter átmérőjű „Halálgömbben", ezt most hat motorral fogják megismételni.