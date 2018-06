Tizenöt kilós ágyúgolyókra bukkantak a szolnoki vár ásatása közben

A Rákóczi-szabadságharc idejéből származó több mint negyven ágyógolyót találtak a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei pénteken a szolnoki vár feltárása során a Szolnoki Művésztelepen . olvasható az MTI hírei között.

A régészek emellett egy 16. század közepén épített, eredetileg kétszintes kaszárnya feltárásán is dolgoznak. Az ágyúgolyók egyenként mintegy 15 kilogrammosak, bowlinggolyó méretűek, az ágyúgolyó-depó pedig a kurucok által védett vár időszakához kapcsolódik. Kertész Róbert ásatásvezető régész szerint különleges leletről van szó, mert konkrét ostromhoz kapcsolódik és ritka, hogy egyszerre ilyen mennyiség kerüljön elő zárt rétegből. Az ágyúgolyó-depót egy vörös, égett omladékrétegben találták a felszíntől mintegy két méter mélyen.

Emellett zajlik egy 16. század közepén épített, a királyi végvár időszakához kapcsolódó, 25-ször 9,6 méteres, főként kőből faragott kaszárnya feltárása is. A törökök által is használt, eredetileg kétszintes, masszív épület 75-80 centiméter széles falai helyenként két méter magasan megmaradtak. Jelenleg az alagsori rész feltárását végzik, a felső szint nem maradt meg. Az alagsorban a raktárak, a felső szinten a katonák szálláshelyei voltak. A szolnoki váron belül sánccal vették körbe az épületet - ez is bizonyítja, hogy fontos objektumról van szó.