Újabb bringás útvonalakat adtak át a Pilisben

Újabb útszakaszokkal bővült és már vonattal is elérhető a Pilis Bike erdei kerékpáros útvonalhálózat. Ezzel pedig 350 kilométeresre nőtt a bejárható erdei utak hossza a Pilisben, a Visegrádi-, és a Budai-hegységben, amely mellé összesen tíz parkoló épült az elmúlt években, és már két vasúti csatlakozási ponttal is felszerelték.

Új erdei kerékpáros útszakaszokat nyitottak meg Kesztölc és Piliscsév, valamint Pilisszántó között a családok, túrakerékpárosok, és kerékpáros sportolók számára. Egy „Parkolj + Bringázz!" parkolóhelyet is kialakítottak Kesztölcön, amellyel 10-re nőtt a hálózatba kapcsolt autós megállók száma - olvasható a Pilisi Parkerdő Zrt. közleményében.

A kezdeményezés újdonsága, hogy két, immár vasúttal is elérhető kiindulópontot is kialakítottak, az egyiket Piliscsaba-Klotildligeten, a másikat pedig Piliscséven. Mivel az érintett vasútvonalon kerékpárral is lehet utazni, így az erdei kerékpáros túraútvonalakra már tömegközlekedéssel is el lehet jutni.

A Pilisi Parkerdő kirándulóhelyeit egyre többen keresik fel kerékpárral: évente 1,5 millió biciklis látogatási alkalmat regisztrál az erdőgazdaság. Az újonnan megjelenő igényekre válaszul bővítette a Pilisi Parkerdő Zrt. a Pilis Bike erdei kerékpáros útvonalhálózatot. Ezen a terepen térképes információs táblák is találhatók, amelyeken az erdészek összesen 34 darab, különböző nehézségű túrát javasolnak. A táblákon az erdei kerékpározás szabályaira és etikájára is felhívják a figyelmet, hogy az erdőt látogató gyalogos, lovas és kerékpáros túrázók egymásra tekintettel, az erdő értékeit közösen megőrizve szervezzék kirándulásaikat.

A „Parkolj + Bringázz!" pontok és az onnan induló javasolt túrák között a Parkerdo.hu oldalon lehet böngészni, de a terepen pedig információs táblák, és számozott jelzések segítik a tájékozódást.