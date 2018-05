Megnyílt Svájc első lombkoronasétánya, és eléggé látványos

A svájci St. Gallen város térsége újabb attrakcióval gazdagodott, a családok és természetrajongók nagy örömére.

Ki hitte volna, hogy egy ilyen látványosságban Európa egyik legmenőbb országa le van maradva Magyarország mögött? Nálunk olyanok is vannak, ahová még belépőt sem kell fizetni, ez itt viszont meglehetősen hosszúra sikeredett: Svájc első lombkoronasétánya ötszáz méteren át kanyaraog az erdő felett – írja a Lonely Planet News. A pallókról a káprázatos Necker-völgyre nyílik kilátás, és egészen a Churfirsten hegyvonulatig ellátni.

A helyi napilap, a Tagblad szerint összesen kilencvenkét tonna acélt használtak fel a sétány elkészítéséhez, mely a talajszinthez képest ötven méter magasan kanyarog a lombok között. A kerekesszékekre és a babakocsikra is gondoltak a tervezők, így ezek is könnyedén feljuthatnak a sétányra, mely alatt a talajszinten erdei játszóteret és sütögetőhelyeket is kialakítottak.

A belépőjegy a sétányra felnőtteknek 15, gyermekeknek 8 euró.