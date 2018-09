A legújabb hazai tanösvények, amiket még az ősszel ki kell próbálni

Síkfőkúton források mentén túrázhatunk, Sóstógyógyfürdőn egy erdei fitneszparkon át vezet az út, Erdőbényén pedig egy dűlő mentén alakítottak ki a szőlő életútját is bejárható tanösvényt. De tudunk ajánlani meseösvényt a soproni erdőben, ahol egy helyi legenda nyomába eredhetünk a kijelölt úton, és egy vízi tanösvényt is Balatonon, ahol már csónakban ülve, QR-kódok segítségével fedezhetjük fel a nádas élővilágát.

Sóstógyógyfürdő, ahol erdei fitneszparkon át vezet az út

Nyár elején adták át a kirándulóknak Sóstógyógyfürdő új tanösvényét, amelyen a látogatók a Sóstói erdő állat- és növényvilágával ismerkedhetnek meg. A három kilométer hosszú tanösvény az erdő szélén álló Ózoon Hoteltől az erdei tornapályán keresztül a Nyíregyházi Állatparkig vezet, séta közben a látogatók a kihelyezett tájékoztató eszközök segítségével tudhatnak meg többet Nyíregyháza legszebb természeti értékeiről.

A sétaúton padokat, szalonnasütőhelyeket, esőbeállókat és erdei asztalokat telepítettek, a padok mellé hulladéktárolókat helyeztek ki. A sétány végén a Korányi Frigyes úti vasúti átjárón keresztül lehet eljutni a Blaha Lujza sétány gyalogútjához és kerékpárútjához. Az állatpark mellett új gyalogút is épül, a déli kerítésnél pedig új bejáratot alakítottak ki, amelyen belépve a látogatók - térítés ellenében - ökológiai utazáson vehetnek részt egy új, mintegy négy kilométer hosszú sétaúton. Az itt kihelyezett tájékoztató táblák a Föld növény- és állatvilágáról mesélnek.

Nyaralt már Sóstógyógyfürdőn? Fogadjunk, hogy tízből kilenc olvasónk erre a kérdésre nemmel válaszol. Pedig Sóstógyógyfürdő egy valódi gyöngyszem hazánk gyógyvíztérképén. Mutatjuk, hogyan lett egy kádkabinos népfürdőből hazánk egyik legklasszabb fürdőhelye, és hogyan telepítettek köré véletlenül tölgyfaerdőt.

Erdőbénye, ahova érdemes távcsövet is magunkkal vinni!

Április végén adták át a 2015-ben hazánk Legszebb Szőlőbirtokának választott Béres Szőlőbirtokhoz tartozó Lőcse-dűlőn kialakított tanösvényt, amelyet A szőlőművelő ember és a természet névre kereszteltek. A Tokaji borvidék legújabb ösvényén sétálás közben gyakorlatilag a szőlő teljes életútját ismerhetjük meg a termesztéstől kezdve, a gondozáson át a feldolgozásáig, miközben számos érdekességet megtudhatunk a vulkanikus kőzetekről és az ottani élővilágról. Ha addig is kíváncsiak arra, hogyan kerül a tőkékről a poharunkba a tokaji bor, akkor lapozgassák végig ezt a képes ajánlónkat.

Az erdőbényei tanösvény 1,5 kilométer hosszú, és másfél-két óra alatt járható be – néhány helyen huszonkét fokos is lehet a lejtése, ezért ha nekivágnak, érdemes túracipőt húzni. Ha tehetik, vigyenek távcsövet is, hiszen kis szerencsével gímszarvast, rókát, fácánt vagy parlagi sast is láthatnak. A tanösvény állomásairól bővebben a birtok oldalán olvashatnak.

Soproni meseösvény, amit egy óvonő tervezett

Március végén nyílt meg a Boszorkány tanösvény a Soproni Parkerdőben. A Károly-magaslati parkolótól, egész pontosan a Lővér Kalandpark melletti úttól induló, nyolc állomásból álló meseösvény egészen a Kőhalmy Vadászati Múzeumig vezeti a túrázókat. A tanösvényen egy térkép segítségével eredhetünk a helyi legendák és boszorkány történetek nyomába, az egyes állomásokon a kiskorúak még pecséteket is gyűjthetnek, amelyeket a végállomáson kisebb ajándékra cserélhetnek.

A 900 méteres meseösvényt Ábrahám Zsuzsanna óvodapedagógus tervezte, és az egyik soproni mese, a Kecske-patak boszorkánylegendája adta hozzá az ötletet. A célja az volt, hogy a gyerekek a legismertebb népszokások mellett a helyi legendákat is megismerjék. Ennek a legendának a története pedig mostantól a meseösvény különböző játékok közötti ügyességi feladatok közben elevenedik meg. A Soproni Parkerdőben a tavasszal átadott Boszorkány tanösvény mellett hamarosan egy erdei szálláshelyet és egy lombkorona tanösvényt is kialakítanak.

A tanösvény végén magasodik a Károly-kilátó, amelyről ebben a cikkünkben részletesen is írtunk. De van itt egy szuper erdei játszótér, egy itatási lehetőséggel felszerelt kutyaparkoló és egy mezítlábas park is.

Az első tanösvényt, amihez elég egy kenuba ülni

A Balaton mellett korábban nem volt vízi tanösvény, ezért május elején a badacsonytördemici Herczeg Ferenc strand nyitott egyet. A strandon bérelhető csónakokokkal, kajakokkal járhatják be az érdeklődők a Nádi szélVízitúra Tanösvényt, és így megismerhetik a tó legnagyobb összefüggő nádasát és annak élővilágát. A három kilométer hosszú, hat állomásos tanösvényen vezetett túra keretében, de akár önállóan, GPS koordinátákat követve is evezhetünk. A vízitúra során pedig QR kódokat leolvasva fedezhetjük fel az öblöt és annak élővilágát.

A Herczeg Ferenc strand az aktív kikapcsolódást ösztönző tanösvényen túl egy baba-mama pihenősarokkal és új játszótéri játékokkal bővült, miközben felnőtt sporteszközöket és árnyékolókat is kihelyeztek. Még javában tart a jó idő, érdemes egy kora őszi vízi túrában is gondolkodni, a Badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpont kenuit és kajakjait pedig október végéig lehet kibérelni.

Síkfőkút, ahol források mentén túrázhatnak

Noszvaj üdülőterületén, Síkfőkúton május végén adták át a nyolc forrás mentén kialakított tanösvényt. A források jelenleg is működnek és az egykor Noszvajon élt Galassy család egyes tagjainak a nevét őrzik, akik 1867-től az 1900-as évek elejéig az itteni környezet gazdagításáért dolgoztak. A Forrástúra-tanösvény első állomása a Szent Imre forrás, ami egy évszázados kocsányos tölgyfa alatt fakad, és még ma is vizet szolgáltat. A túrázók innen indulnak el, és a hét és fél kilométer hosszú utat megtéve ide is érkeznek vissza - írta cikkében még májusban a Turizmus.com.

De persze vannak a tanösvénynek rövidebb, egyszerűbben bejárható útvonalai is. Ilyen a babakocsis-kör, amely másfél kilométer hosszú; a Katalin-kör, amely 3,6 kilométer hosszan húzódik; a középhaladóknak pedig ott a Várréti-kör a négy és fél kilométeres hosszúságával. A tanösvény irányító tábláit mindenhol hántolt akácoszlopok jelzik, de készült hozzá egy térkép is. Minden forrásnál meg kell fejteniük egy egy feladatot a térképen, amelyet a felvevőpontnál mutathatnak be. A helyes megfejtők pedig jelvényt szerezhetnek. De ha már erre járnak, nézzék meg a Noszvaj határában található Kövesdi-kilátót is, amely valójában egy kiemelkedő szikla, de róla letekintve egészen pompás látványban lehet része a túrázóknak.

Inkább lombkoronák közé vágynak?

