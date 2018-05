Nem minden túra egyforma, és ennek megfelelően nem is ugyanazt érdemes magával vinnie, ha horgászni, kerékpározni vagy sátrazni megy. Dietetikusunk segít, hogy mit pakoljon a hátizsákba ahhoz, hogy ne cipeljen feleslegesen, de az energiaszintje mindig a topon lehessen.

A tavasz végi jó idő egyik legjobb hozadéka, hogy mehetünk kirándulni, túrázni. Persze erre nyáron is számos lehetőség adódik, de ilyenkor kevésbé nagy a hőség, emellett a természet színgazdagsága is a szabadba csábítja az utazókat. Nem mindegy azonban, hogy mit eszünk menet közben, hiszen ez nagyban befolyásolhatja a teljesítményünket és a jó hangulatunkat is.

Fő szempontok

A hosszabb-rövidebb túrák során gyakran csak arra az élelemre támaszkodhatunk, amit magunkkal viszünk a hátizsákunkban, emiatt fontos, hogy már a túra tervezésekor jól gondoljuk át, mit és mennyit csomagolunk. Minden túra és ember más, de néhány alapvető szempont a legtöbbre igaz.

• Ne legyen romlandó! Hiába a gusztusos szendvics, ha megromlik, mielőtt beleharapnánk, vagy rosszabb esetben betegek leszünk tőle. A gomba, hal, tojás (főve is), sajt, a felvágottak, joghurt, tej nagy víztartalma révén könnyebben romlik, különösen melegben (ehhez nem kell 36 fok, elég az indián nyár is). Akkor vigyük magunkkal ezeket valamilyen formában, ha tudjuk, hogy legkésőbb még aznap el is fogyasztjuk őket, vagy van lehetőségünk a hűtött tárolásra (akár hűtőtáskában is)!

• Könnyen ehető legyen! A kisebb méretű szendvics, az előre megmosott, meghámozott vagy éppen feldarabolt gyümölcs, zöldség, a kiporciózott magvak, keksz mind segítik, hogy szinte elég legyen csak harapnunk és rágnunk, ne bajlódjunk sokáig az előkészületekkel és ne szóródjon mindet szét, ha benyúltunk a táskába.

• Kis helyen elférjen! Nem csak az elemózsiát visszük magunkkal, kell a hely másnak is, ezért ekkor tudjuk értékelni igazán a különféle koncentrált energiaforrásokat, mint például a müzliszeletet, a gyümölcspréselvényeket, magkeverékeket, aszalt gyümölcsöket... Minél többféle ízesítésűt választunk, annál kevésbé unjuk meg az evést a túra végére.

• Ne törjön össze vagy kenődjön el! Ami sérülékeny, azt csomagoljunk lezárható műanyag dobozokba, így kevésbé ütődik, törődik össze az amúgy törékeny elemózsiánk. 1-2 doboz még nem akkora súly, hogy ne bírnánk el, de még sem kell majd például a kekszmorzsákkal vagy a szétolvadt csokoládéval bajlódnunk.

• Csomagoljunk duplán! A mindennapi bevásárlásaink során összegyűjtött nejlon zacskókat hasznosítsunk arra a célra, hogy minden ehetőt, de az italokat is csomagoljuk be duplán! Ezzel elkerülhető a bosszúság, ha valami mégis kiszakadt, kifolyt volna, emiatt összekenné a táskánk tartalmát.

Horgásztúra

Mivel a horgászat nem egy rapid sport, elég időt töltünk majd a parton ahhoz, hogy közben alaposan megéhezzünk. Ide jó szolgálatot tesz emiatt a hűtőtáska, amiben jól megfér egymás mellett a hűtött ital és az elemózsia is. Ugyanakkor mivel a nagyobb testű halakkal folytatott ádáz tusán kívül többnyire csak ülünk és figyelünk, mégsem igényel kifejezetten energiadúsabb menüt ez a hobby, mint más szabadidős elfoglaltság.

Magyarul, ha gyakran hódolunk a horgászszenvedélyünknek, ne rágcsákkal, nassolnivalókkal töltsük meg a pakkot, inkább húsos-zöldséges, lehetőleg teljes kiőrlésű kenyérféléből készülő, ezáltal laktatóbb szendvicsekkel, illetve lédús, de nem könnyen kenődő, törődő gyümölcsökkel, illetve köztes étkezés gyanánt magvakkal, kekszfélékkel (ügyelve a cukortartalomra)! Az alkoholos italokkal bánjunk csínján, hiszen az alkohol rontja a koncentrációnkat és lemaradhatunk a nagy fogásról.

Kerékpártúra

Extra igényként jön a képbe a magunkkal cipelt élelem súlya, vagyis kerüljük a túlcsomagolt, dobozos, üveges késztermékeket! Jó, ha inkább házilag készített muffin, zabpelyhes keksz, magvas pogácsa, ízletes miniszendvicsek, banán, magvak, aszalt gyümölcsök, energiagélek, müzliszeletek töltik ki a csomagunkat.

A fokozott megterhelés, izzadás miatt a folyadék mellett a verejtékkel elveszített ásványi anyagok pótlásáról is gondoskodnunk kell. Ezt rövidebb vagy kisebb intenzitású túrák esetén megtehetjük természetes ásványvízzel, amit önmagában kortyolunk vagy friss, ill. 100%-os gyümölcslével ízesítünk. A cél, hogy egy ízes, de nem túl tömény italt kapjunk, amit szívesen megiszunk. A sima víz ugyanis sokak számára egy idő után egyhangú, unalmas, de a gyümölcslével keverve már sokkal vonzóbb lesz, emellett némi vitamin, ásványi anyag és szénhidrát is kerül bele.

Hosszabb távok és nagyobb intenzitás esetén még több folyadék szükséges és hasznossá válik a különféle izotóniás sportitalok fogyasztása is. Vagy egy az egyben visszük magunkkal ezeket a palackban, vagy magát a port vásároljuk meg, és a csomagoláson jelzett arányok szerint hígítjuk fel azt vízzel. Az izotóniás italok összetétele kifejezetten a sport célokat szolgálja, a bennük található ásványi anyagok aránya, koncentrációja megfelelő a gyors rehidratálásra és nem lesz kellemetlen gyomor-bél rendszeri problémánk sem. A töményen cukros és szénsavas italok fogyasztása ugyanis puffadást, hasmenést, hasi diszkomfort érzést okozhat, ami jelentősen csökkenti a kerékpártúra vagy bármilyen sporttevékenység élvezetét.

Táborozás

Étkezésünk elsősorban a tábor jellegétől (például mennyi ideig tart) és a szállásunk felszereltségétől is függ (van-e például közösen használható konyha). Ha közös és egész napos ellátást kapunk a többi táborozóval, akkor nem sok gondunk akad az evésre. Kivéve persze, ha speciális diétát kell tartanunk, de ez most nem képezi ezen cikk témáját. A részben vagy teljesen önellátó táborozásra viszont ugyanúgy fel kell készülnünk, mint egy normál utazásra.

Ismerjük meg előre a helyi étkezési, ételkészítési lehetőségeket (edények, konyhai gépek, evőeszközök, tányérok, hűtőszekrény, tűzhely...)! Amit tudunk, vigyük magunkkal, a többit pedig vegyük meg valahol a közelben!

Fordítsunk különös gondot az alapos kézmosásra, az elkészítendő ételek higiénikus elkészítésére, szervezzük is meg ezeket a feladatokat, mert ha nincs gazdája a főzésnek és egyes műveleteknek, egy-egy apróbb hiba (a mosogatásban, takarításban, vagy ha például a nyers ételek a már főttel érintkeznek) is tömeges ételfertőzéshez vezethet.

Tábortűz alkalmával is étkezhetünk egészségtudatosabban, hiszen a sült szalonnán túl is van élet (bár időnként az is belefér). Néhány példa: az alufóliában sült burgonya, kukorica, hagyma, alma máris változatosabbá teheti a tábori étkezésünket.

Sátrazás

Nagyjából a fentiek igazak itt is, a kivétel talán annyi, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízről érdemes külön is gondoskodnunk, hiszen a természet lágy ölén valószínűleg nem lesz se csap, se kút, esetleg csak út közben vagy igen messze. Emiatt kicsit több súlyt kellhet odafele cipelni, ha gyalog megyünk. Kapható már 5 literes kiszerelésű ásványvíz is, vagy vihetünk magunkkal csapvizet is ilyen mennyiségben, amire szükség is lehet, ha például nekilátunk bográcsban főzni, vagy meg kell mosnunk valamilyen ételt. Jó, ha már indulás előtt megmossuk, leszárítjuk például a zöldségeket, gyümölcsöket, amiket magunkkal viszünk.

Travelo-tipp A többszörös csomagolás a nem kívánt látogatók, azaz a bogarak, rovarok ellen is fontos, erre is készüljünk fel jobban! A többszörös csomagolás a nem kívánt látogatók, azaz a bogarak, rovarok ellen is fontos, erre is készüljünk fel jobban!

Túrázás, kirándulás, sátrazás, táborozás alkalmával is törekedjünk a rendszeres, változatos, kiegyensúlyozott étkezésre és a higiéniára, hogy csak a jó emlékeket, ne az egészségügyi problémákat gyűjtsük!

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.