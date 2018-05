Szeretné tudni, milyenek a vadasparki dolgozók hétköznapjai?

A Budakeszi Vadaspark legfontosabb célkitűzése, hogy testközelből mutassa be a Magyarországon őshonos és a Kárpát-medencébe betelepült állatokat, aminek szerves részét képezik a játékos ismeretterjesztő programok, a környezeti nevelés és a felelős természetvédelmi oktatás. A vadasparki nyílt nap hűen illeszkedik az alapfilozófiába, hiszen közelebb hozza a látogatókat az állatvilághoz, és a vadasparki élet mindennapi folyamataihoz.

A Budakeszi Vadasparkba látogatók május 19-én, szombaton, egy izgalmas nyílt napon nyerhetnek bepillantást a vadasparki élet kulisszatitkaiba. A szakemberek egy különleges előadással készülnek, valamint aprólékosan bemutatják, hogy milyen sokrétű gondoskodással vesznek körbe egy esetleges új jövevényt a vadasparkban, az állat beköltözésének első lépéseitől kezdve egészen a látványetetésig. A szakmai programon kívül állat tréningek és izgalmas játékok is várják az érdeklődőket. A programok a belépőjegy árán felül ingyenesek látogathatók.

A szombati nyílt napon a látogatók a kifutók kulisszái mögé is betekinthetnek és megismerhetik a vadasparki gondozók mindennapjait, valamint az állatokkal való törődés fortélyait is elsajátíthatják. Az 13:00-kor kezdődő előadáson a szakemberek elsősorban egy állat vadasparki érkezését és befogadását mutatják be, annak minden fontos lépésével, úgymint az állatkertek közti együttműködés, az állatok szállításának menete, a kifutó kialakítása, a gondozási folyamatok és az etetés. Vendég lesz még az Ürömi Állatotthon, akik a felelős állattartásról, valamint a kisállat örökbefogadásról mesélnek.

A szakmai előadások mellett szokás szerint izgalmas játékok, állat-tréningek és még látványetetések is várják a kicsiket és nagyokat.

A vadasparki nyílt nap részletes programja:

10.00 – 10.15 Mosómedve tréning

12.00 – 13.00 Állatijó Bemutató a színpadon

13.00 – 14.00 Kulisszatitkok a Budakeszi Vadaspark életéből aranysakál tréninggel egybekötve

14.00 – 15.00 Állatijó Bemutató a színpadon

15.00 – Kisragadozó etetés