Irány a természet! A legjobb tippek a tavasz utolsó hosszú hétvégéjére

A legszebb idő van ahhoz, hogy kimozduljunk a városból. Ha az előző hosszú hétvégéken nyüzsgőbb programokat választott, most épp itt az ideje, hogy megpihenjen a természetben, kiránduljon, és szalonnasütés mellől csodálja a kizöldült tájat. Ezúttal Egerszalók és Badacsony térségét szemeltük ki, de szemezgettünk a nemzeti parkok által kínált választékból is, majd Szigligetre kalauzoljuk olvasóinkat, ahol ezúttal a kevésbé ismert vár maradványairól mesélünk. Mert, hogy Szigligeten valaha két híres vár is volt, tudták?

A Pünkösd az egyházi ünnepkörhöz tartozó megfogalmazás szerint a Szentlélek kiáradásának ünnepe, a kirándulás szerelmeseinek pedig egy olyan alkalom, amikor már rendszerint garantált a kellemes időjárás a szabadtéri programhoz. De talán a kettő nem is áll olyan messze egymástól: a természetbe érve kiszabadulunk a napi körforgásból, a csodás tájakban gyönyörködve pedig megérinthet minket a végtelenség érzése. Tartsanak velünk! Túrákat és programokat ajánlunk a pünkösdi hosszú hétvégére.

Egerszalók környéki kirándulások egy aktualitással

A Pünkösd előtti szombaton Egerszalókon Tor-túrára várják a látogatókat, amikor is 12 főzőcsapat házias finomságokat, kemencében sülteket kínál majd az arra járóknak. Itt található az ország egyik legolcsóbb gyógyfürdője is – no persze nem a sokcsillagos wellnessélményre gondolunk, hanem a szomszédos Nosztalgia fürdőre, amiben szintén érdemes csobbanni. És azt tudta, hogy 2017-ben mesebarlang is nyílt Egerszalókon?

Ha ránk hallgat, a Tor-túrát másnap és harmadnap lemozogja a környéken. Szerencsére Egerszalók közelében erre olyan sok a lehetőség, hogy alig győztünk választani. Itt, a Bükkalján összesen 18 településen vannak barlanglakások, és ez alól Egerszalók sem kivétel – érdemes megnézni a falu főutcáján a belőlük kialakított kis skanzent.

Akit érdekelnek a borok, szűk másfél óra alatt sétálhat át a Kőlyuk-tetőre. Ez az Eger várostól közvetlenül délre elterülő természetvédelmi terület nem növényvilága vagy geológiai értékei miatt védett, hanem mert az egri borvidék borászatának egyik fontos pillére, ahol kiváló minőségű fehér- és vörösborok születhetnek. Itt 100 hektáros területen a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet munkagyűjteménye található.

Egerszalókról egy hosszabb, egész napos körtúrát is lehet tenni, ez esetben Verpelét felé kell indulni, amely falu nemcsak a szőlő-, de a dohánytermesztéséről is ismert. Ezután haladjanak tovább Tarnaszentmáriára, melynek román kori építményét a 11. században emelték, majd induljanak Sirok és annak festői fekvésű vára felé. A közel 300 méteres hegycsúcson álló erődítményhez nem könnyű a kirándulónak felküzdenie magát, és bár nagyon meredeknek tűnik, tíz perc alatt fel lehet jutni hozzá. Ha vittek zseblámpát, mindenképp keressék meg a vár alatt található riolittufába vájt „labirintust" is! Ha pedig ezt is bejárták, akkor Sirok falu központjában látogassák meg a tájházat (Petőfi S. u. 11.).

A szerelmespároknak (is) Badacsony térségét ajánljuk

Azoknak a pároknak, akik szívesen kötik össze a túrázást és a romantikázást, nem is kérdés, hogy Pünkösdkor Badacsonyban a helyük. A legendák szerint itt egy életre megalapozhatják a boldogságukat. A Kisfaludy-háztól induló körtúra érinti a Rózsakövet, ahonnan már a piros jelzésű ösvényen, a Kuruc-körúton kell továbbmenni. A teljes túra alig több mint hét kilométer, de rövid, meredek kaptatók, sok lépcsőzés jellemzi, és persze káprázatos panoráma a Balatonra.

Ha itt töltik a hétvégét, és minden nap kicsit másik szögből szeretnék bámulni a tavat, akkor Szigligeten is tudunk ajánlani egy kényelmes körtúrát, mely a várat is érinti. A szintén hétkilométeres (nagyjából két és fél órás) kirándulás a vár alatti parkolóból indul – itt dönthetnek úgy, hogy egyből megnézik a várat, de megtehetik azt is, hogy majd a visszafele tartó úton veszik be. Bárhogy is döntenek, a Kék túra jelzését követve induljanak el a Kisfaludy utcán, majd miután balról elhagyták a várat és a templomot, az Öregfalu hangulatos házai között találják magukat. Az Esterházy pince előtt, a kereszteződésnél két kis ház között kanyarodjanak be egy füves ösvényre (tábla segít), ahonnan hamarosan látni fogják a Kamon-kő tanösvény információs tábláját. Maga a névadó vulkáni kúp negyed órás sétával érhető el. Itt nincs kilátás, de nagyon közelről megfigyelhetők a kövek. A tanösvényre visszatérve haladjanak tovább, majd ha elágazáshoz érnek, tegyenek egy kis kitérőt a pompás panoráma érdekében. Visszatérve az elágazáshoz hegynek lefelé visz az út: az aszfaltozott Külsőhegyi utat elérve kövessék a sárga jelzést a falu irányába. Amikor kettéágazik az út, tartsanak jobbra a Rókarántói útra – ez lesz a túra leghangulatosabb része. Itt egy bájos kápolnát is találnak majd bámulatos kilátással.

A sárgával jelzett úton haladjanak tovább, a kereszteződésben pedig térjenek rá a piros jelzésre. Az Óvárra a piros L jelzésű lépcsősor vezet. Innen pár perc, és Szigliget másik erődítményénél találják majd magukat. A Királyné szoknyája egykor az általunk ismert szigligeti vár elővára lehetett; és bár ma már csak kevés falmaradványát láthatjuk, a kilátás ismét pazar lesz. A piros jelzéshez visszatérve hamarosan elérhetik a falu házait, ahonnan a nyílegyenes Szabadság utca visz vissza a falu központjába. Itt a főutcán (Kossuth Lajos utca) hamarosan megtalálják a várhoz vezető lépcsősort is.

Ha szívesen megpihennének, esetleg megjött a kedvük a borozáshoz a zöldellő tőkék láttán, akkor tudunk is javasolni itt a térségben néhány borászt, akiknek a birtokát szerintünk legalább egyszer mindenkinek látni kell.

De akár két keréken is barangolhat a környéken, a Balaton-körüli bringás kétszáz kilométer leküzdéséről pedig itt olvashat. Ha nem tudja, hol eheti a legjobb falatokat errefelé, akkor olvassa el ajánlónkat a témában.

A Balaton partján kicsit továbbhaladva, Györököt is érdemes útba ejteni, ahol hagyományos pünkösdi programsorozattal várnak mindenkit a három napban. Szombaton családi programok, játszóház, vasárnap szabadtéri szentmise, térzene, Balaton koszorúzás, sétahajózás, folklór- és zenés műsorok lesznek, kitáncolják a májusfát, és az egészet pünkösdi utcabál koronázza meg. Pünkösd hétfőn pedig a horgászat szerelmesei tehetik próbára szerencséjüket egy horgászverseny keretében.

Szerintünk ezek a legjobb nemzeti parki túrák Pünkösdre

Ha már vannak terveik, és csak egy-egy kirándulás erejéig van szabadidejük a hosszú hétvégén, akkor is akadnak ötleteink országszerte. Az alábbiakban néhány izgalmasabbnak ígérkező kirándulást ajánlunk a hosszú hétvégére.

A gyerekeknek a legjobban talán a Duna-Dráva Nemzeti Park kölkedi programja fog bejönni: a Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák birodalmában bábok segítségével ismerteti meg a kicsiket a madarak életével. A május 19-én szombaton tartott kétórás programon „gólyás" kézműveskedésre is sor kerül.

A Pilisi len nyomában című túra olyan helyre is elvisz, mely csak szakvezetéssel látható: ez a Szénások Európai Diplomás Terület. A Pilisszentiván feletti naplemente-túrára azt javasolják a szervezők, hogy távcsővel érkezzenek a résztvevők, mert madárfigyelésre is lesz lehetőség. A négyórás túra május 19-én este fél hatkor indul a pilisszentiváni sportpályától, bővebben itt olvashatnak róla.

Aki viszont arra kíváncsi, hogy mikor szántott az ördög Aggtelek határában, annak május 19-én a Baradla-barlang tetején a helye, ahonnan másfél-kétórás kirándulás indul – ehhez előzetes bejelentkezés is szükséges.

Ugyanakkor a Bakonyban, Herendről induló geotúra is jó programnak ígérkezik, különösen, ha összekötik a Porcelánmúzeum június végéig látogatható új tárlatával, amelyet magángyűjteményekben található alkotásokból állítottak össze. A május 20-án induló kirándulásra legkésőbb előző nap kell bejelentkezni.