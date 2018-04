Lóháton a Pilisben? Túraútvonalat és istállókat adtak át

A Pilisi Parkerdőben ünnepélyes keretek között nyitották meg a Pilis Ride erdei lovas úthálózat első szakaszát, így a gyalogos és kerékpáros túrázás mellett már lóháton is kényelmesen bejárhatók a Visegrádi-hegység legszebb részei. A tulajdonosi támogatással zajló program részeként 4 nyári istállót építettek, és kijelöltek 56 kilométernyi erdei lovastúra-útvonalat is.

A Pilisi Parkerdő Zrt. turisztikai termékkínálatában új elemként jelent meg a lovas túrák szervezésének lehetősége: a főváros környéki erdőket kezelő erdőgazdaság ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Pilis Ride útvonalhálózat első szakaszát, ami a Visegrádi-hegységben és a Pilisvörösvári-medence térségében kínál erdei lovaglási lehetőséget. A Földművelésügyi Minisztérium tulajdonosi támogatásával megvalósult fejlesztés során 4 erdei szálláshely mellett nyári istállót létesítettek, és az erdei utakon kijelöltek összesen 56 kilométernyi, lóval is végigjárható túraútvonalat. Az ingyenesen használható, legalább 2,5 méter széles űrszelvényű utak nagyobbik része Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu és Pilisszentlászló térségében fut, de lehet lovagolni Csobánka és Pilisszentkereszt között, továbbá a Pilisvörösvárt, Pilisszántót, Piliscsévet és Kesztölcöt összekötő útvonalon is.

Visegrádon, az Apátkúti Vadászháznál és a Mogyoró-hegyen is egy-egy 4 állásos nyári istálló épült, míg a Pilisszentkereszt melletti Som-hegyi Turistaháznál, illetve a Szentendre feletti Kő-hegyen 6 állásos istállókat alakítottak ki. Az istállók mindenütt már meglévő erdei szálláshelyek mellett épültek, így hosszabb, több napos túrák is könnyedén szervezhetők. Az ingyenes úthasználat mellett az istállók igénybevételéért azonban már egy jelképes összeget fizetni kell, lovanként napi 2500 forintot, viszont a szolgáltatás tartalmazza a ló ellátásához szükséges széna, szalma és víz árát, valamit a szükséges eszközök használatát, és további 1000 forintért még takarmány is igényelhető.

A Pilisi Parkerdő területén 2016-ban alakították ki a kerékpárosoknak szóló Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózatot, amin azóta is folyamatosan nő a látogatók száma. Ennek a turisztikai és rekreációs koncepciónak a folytatása a Pilis Ride lovas úthálózat, ami a kor másik igényére, az erdei lovas túrák lehetőségének biztosítására ad választ.

Az útvonalakat az erdőben lóval járó erdész szakemberek közreműködésével alakították ki, hogy a ló és lovasa szempontjából biztonsággal végigjárható, a természet szempontjából pedig a leginkább kíméletesek legyenek. Mindemellett az erdőgazdaság felhívja a figyelmet, hogy csak gyakorlott lovasok induljanak erdei túrára, és ők is kisebb csoportokban, semmiképpen se egyedül! Az erdei környezet, a vadon élő állatok, a gyalogos turisták, vagy a kerékpárosok megjelenése ló és lovasa számára is váratlan helyzeteket teremthet, amit csak kellően felkészült lovas tud uralni. Különösen fontos továbbá, hogy a sűrűn látogatott Pilisi Parkerdőben több helyen találkozhatnak egymással lovasok, gyalogosok vagy kerékpárosok, így kölcsönös odafigyelésre és a szabályok betartására van szükség a nyugodt kikapcsolódáshoz. A közös használatú nyomvonalakat a térképek külön jelölik, és a jelzések a terepen is láthatók.

A Pilis Ride úthálózat használatának részletes feltételei a parkerdo.hu oldalon olvashatók.