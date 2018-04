Finnországban szántalpas mobil hálószobából nézheti az Északi Fényt

A finnek bírják a hideget, de szerencsére tisztában vannak azzal, hogy a turisták nem feltétlenül vannak így. Egy kalandtúrákat szervező vállalkozás nekik találta ki ezt a fejlesztést, hogy hálószobájuk nyugalmából és melegéből csodálhassák az Északi fényt.

És ez még mind semmi, mert ha az Aurora Borealis nem jönne házhoz, akkor a hálószoba megy hozzá – írja a CNN. A szobát ugyanis szántalpakra tették, hogy követni tudja a népszerű természeti jelenséget, és mindig a legjobb pozícióból láthassák a benne pihenők. A megoldás talán kevésbé sikerült szépre, mint a fűtött buborék, amiről 2017-ben adtunk hírt, de a feladatát bizonyára maximálisa ellátja ez is, sőt kényelmi szempontból valószínűleg veri is, hiszen nagyobb.

Az Off The Map utazási iroda megoldásában ugyanis a franciaágyon túl teakonyha, asztal és mosdó is található. Főzni gázégőn lehet. A megérkezést követően az idegenvezető egy helyi finomságot grillez vacsorára a vendégeknek, majd magukra hagyja őket a vadonban – szerencsére nem teljesen, ugyanis a kabin műholdas telefonnal is felszerelt.

A dolog szépségét tehát a természetben töltött elhagyatott órák jelentik, bár alapból a legközelebbi falu mindössze hat kilométerre van. Ha a vendégek szívesen mozognának egy kicsit, sífutólécek és fakutyák is rendelkezésre állnak a kabinban.

A kabinok 2,5 méter szélesek, 4,5 méter hosszúak és 2 méter magasak. Jelenleg a finnországi Kilpisjärvi térségben találhatók, mely a beszámolók szerint a létező legjobb hely az Északi fény megcsodálására. Ami az árakat illeti: egy hatnapos program, melyből három éjszakát a kabinban, két éjszakát egy rönkkunyhóban, egy éjszakát az Aurora Vadon Kempingben töltenek a vendégek, közel hatszázezer forintot kóstál két felnőtt részére, teljes ellátással. Ebben a repülőjegy nincs benne, viszont a privát transzfer Tromso repteréről igen.