Új, egységes jegyrendszer működik április 1-től a lillafüredi Szent István-barlangban és Anna-barlangban, az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál, a szilvásváradi Millenniumi kilátóban, valamint a felsőtárkányi Nyugati kapu Látogatóközpontban.

Az új jegyrendszer ugyanis egy hálózatba köti az eddig önállóan működő bemutatóhelyeket. A jegyek voucherként működnek, amelyek 10-20%-os kedvezményt adnak a további bemutatóhelyek jegyáraiból, de ezekkel már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett bükki, mátrai és nógrádi túrákon is kedvezményes áron lehet résztvenni.

A jegyeken elérhető QR kód segítségével a GUIDE@HAND Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazást lehet letölteni, amelyen nemcsak offline térképeket találunk, de tanösvénysétákat és túraútvonalakat is letölthetünk az okostelefonunkra. Április közepén pedig elindul az online jegyfoglalási rendszer is, így az internetes jegyvásárlást követően már telefonon is elég lesz majd bemutatni a belépésre vagy a túrákon való részvételre jogosító egyedi Smart QR kódot.