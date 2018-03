Már látogatható a megújult pécsi Tettyei-mésztufabarlang

Új természetvédelmi témájú és interaktív információs eszközökkel felszerelt kiállítás nyílt a pécsi Tettyei-mésztufabarlangban, de helyreállították a barlang bejáratát is, így mostantól újra látogatható.

Ezek a munkálatok annak a szép hosszú elnevezésű projektnek voltak a részei, amelynek a „Mecseki barlangok világításának környezetbarát átalakítása, bauxittárók biztonságos és denevérbarát lezárása" elnevezést adták.

A munkák még 2016 telén kezdődtek, akkor az Abaligeti-barlangban és a Tettyei-mésztufabarlangban a világítótesteket energiahatékony, LED-es világításra cserélték, megerősítették a látogatók által járható szakaszokon a kőzeteket, Abaligeten pedig kiépítették a barlangi monitoring rendszert, amely a kőzetmozgást, a barlangi levegőt és a barlangi patak, valamint a barlangbejárat környezetének fizikai tulajdonságait méri és mutatja be a látogatók számára.

Ma pedig megnyitották a Tettyei-mésztufabarlangban kialakított, korszerű információs eszközökkel felszerelt természetvédelmi témájú kiállítást, és elkészült a barlang bejárati részének helyreállítása is. A projekt részeként 2020-ig korszerűsítik a Villányi Templomhegy Természetvédelmi Területen található Ammonitesz-tanösvényt, a cserkúti Czana-dombot, és felújítják a magyaregregyi Vár-völgyi tanösvényt is. Ezen kívül további 11, a Mecsekben és a Villányi-hegység területén található védelem alatt álló barlangot is lezárnak, hogy az Abaligeti-barlang bejáratával együtt felújíthassák.