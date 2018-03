Ilyenkor látni a legszebb vízlépcsőket a pilisi erdőben

A nagy havat hozó télvégi időjárás után gyors olvadás kezdődött a Pilisi Parkerdő területén. Az alacsonyabb térségekben (mint például a Gödöllői-dombságban, a Zsámbéki-medencében vagy a Budai-hegységben) már teljesen elolvadt a hó, de a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken (mint például Dobogókő, a visegrádi Nagy-Villám vagy a Pilis-tető térségében) már csak mutatóban lehet néhány foltot látni a nemrég még 60 centiméteres hótakaróból. A hosszú hétvégén kirándulni indulóknak ezért a főváros környéki erdőterületen a változékony időjárás mellett sáros, csúszós utakra és bővizű vízfolyásokra kell számítaniuk.

A magasabb részeken található turistautakon lassabban olvad a letaposott hó, mint az út melletti erdőben, így továbbra is jó szolgálatot tehetnek a bakancsra erősíthető csúszásgátlók, illetve a kamáslik és a túrabotok - tanácsolja közleményében a Pilisi Parkerdő. Elolvadt viszont a hó a hagyományosan hűvösebb szurdokvölgyekben is, ahol egyre nagyobb mennyiségű víz zúdul alá, ami felduzzasztja a völgyekben és a hegylábakban futó patakokat. A Rám-szakadékban, a Holdvilág-árokban és a többi szurdokvölgyben ebben az időszakban különösen nehéz a túrázás. A meredek oldalak, sziklafalak tövében futó utakon ráadásul ilyenkor nagyobb a kőomlás veszélye is, a fagy elmúltával a kilazult kövek gyakran gurulnak az erdei utakra, túraösvényekre.

Ha útnak indulnak, vegyék figyelembe a város és az erdőterület közötti időjárási különbségeket is! A 4-8 fokos hőmérséklet eltérés a kora tavaszi időszakban a hegyvidéken akár fagypont alatti hideget is jelenthet. Fontos ezért a réteges öltözködés, és az előzetes tájékozódás az időjárás alakulásával kapcsolatban, amiben nagy segítséget nyújthatnak a parkerdő webkamerás képei.

Az ünnepi hétvége alkalmából több túrát is szervez a Pilisi Parkerdő, az egyik például Petőfi Sándor emlékezetét idézi meg a szentendrei Kő-hegyre vezető, március 15-i emléktúrájában, amely a nagy költő emlékhelyéhez vezet. Petőfi ugyanis alföldi emberként innen csodálta meg egykor a hegyvidék nyújtotta panorámát.