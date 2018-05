Keszthelyen feketefenyők között sétakocsizhatunk, Gyulán Almásy gróf és cselédsége életébe leshetünk be, Tolcsván pedig semmi perc alatt a XIX.századi arisztokrácia bálokkal zsúfolt miliőjében találjuk magunkat - egy dolog azonban mindegyik kastélyépületben közös: gyönyörűen bútorzott termeiben élmény barangolni, és egyszerűen csak hagyni, hogy néhány pillanat alatt pár évtizedet visszafelé pöröghessen az óra mutatója.

Nagycenki Széchenyi kastély

Ez a kastély a listánkra leginkább azért került fel, mert parkja egykor az egyik legnépszerűbb helyszín volt az esküvői öltözékükhez pompás hátteret kereső pároknak, a kastély bejáratával szemben található hársfasor pedig még az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. Másfél éve egy olyan állandó kiállítást raktak össze benne, amelyben a látogatók úgy haladhatnak végig teremről teremre, hogy közben Széchenyi egy elképzelt napját élhetik meg. A Széchenyi István Emlékmúzeum tárlata külön szekcióban mutatja be Széchenyi társadalmi szervezetekben tevékenykedő alakját, a vízhez kapcsolódó összes gazdasági és modernizációs célú kezdeményezését, és külön termet rendeztek be az utazásaihoz kapcsolható, külföldön megismert találmányok és szokások bemutatására is.

Közel 60 év után a kápolna is visszakapta eredeti funkcióját, amely egyébként anno a legelső helyiség volt, amely elkészült a kastélyban, és kétszáz évig használta a Széchényi-család házi kápolnáként. De ha már látták a kastélyt, ne hagyják ki a 2015 nyarán felújított Széchenyi-mauzóleumot sem a nagycenki községi temetőben, amelynek sírkamráiban Széchenyi Istvánon kívül még 46 Széchenyi leszármazott nyugszik a család grófi ágából. Nézze meg fotókon itt! Ha pedig egy remek tematikus játszóteret keresnek, tegyék azt a Szent István király-templom mellett, ahol megtalálják majd a mérleghinta tetején egyensúlyozó Széchenyit, a fából épített Lánchidat és a Széchenyi-családfát jelképező labirintust is.

Ha a tavaszi, nyári hónapokban tervezik a látogatást, akár a Széchenyi Múzeumvasútra is felülhetnek, amely május 1. és szeptember 30. között közlekedik Fertőboz–Barátság–Kastély (Nagycenk) állomások között. A pöfékelő gőzös vontatta szerelvény talán a legjobb hely arra, hogy egy kicsit visszazötyöghessük magunkat a régmúlt idők utazásainak romantikus hangulatába. Indulás előtt a menetrendről itt tájékozódhatnak.

Nyitvatartás: tavaszi, nyári időszakban keddtől vasárnapig 10-18 óra között

Belépő: teljes árú jegy 1400, nyugdíjas és hat év feletti diákjegy (26 éves korig diákigazolvány felmutatásával) 700 forint

Keszthelyi Festetics-kastély

A múzeumként és rendezvény-központként működő keszthelyi Festetics-kastély építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben, aztán 140 évvel később Festetics (II.) Tasziló az északi szárny lebontása után új szárnyépületet készíttetett. Így lett belőle kétszer akkora kastély, amit aztán központi fűtéssel és vízvezetékkel látott el. Tasziló egyébként egy filmbe illő love story főszereplője volt: Mary-Victoria Douglas-Hamilton egykori monacói hercegné miatta rúgta fel a kényszerházasságát, és Monaco helyett Keszthelyre költözött. Aki járt már a kastélyban, az pláne érti, miét tehette ezt. (További izgalmas balatoni történetekért kattintson ide!)

Amikor két éve megújult a kastély, az egykori főúri lakóterekben rendezték be többek között a Festetics Arcképcsarnokot, de összességében is érdemes minden termét bejárni, mert kevés helyen találunk olyan élvezhető pompát, mint amit a plafonról lógó csillárok, a korabeli bútorok és a 80 ezer kötetes gyönyörű Helikon könyvtára tükröz vissza. Persze a főúri életformáról szóló kiállítás mellett, bátran nézzék végig a vadászatról és a hintókról szóló kiállításokat is. Ha pedig megszomjaztak, induljanak le a kastély 500 éves pincerendszerébe, ahol a Balatoni Borok Háza borkóstolóval egybekötött tárlatvezetést kínál.

A Festetics-kastélyban egyébként a hazai kastélyokban eddig ismeretlen szolgáltatásokat is igyekeznek tesztelni. Például helyi termékekkel megrakott kosarakat lehet venni, amelyekkel a park füves területén piknikezhetnek a látogatók, és bérelhetnek korhű játékokat vagy modern sporteszközöket is. A kastély még javában formálódik, a leglátványosabb beruházásnak pedig a négyszeresére bővülő kastélypark megújulása ígérkezik, amelyet az 1880-as években Angliában készült tervek alapján állítanak helyre. Így aztán hamarosan egy hét kilométer hosszú fenyves allé teljes harmóniájában sétakocsizhatunk az úton.

Nyitvatartás: májustól június végéig tartó időszakban minden nap 10 és 17 között, július 1-től augusztus végéig 9-től este 6-ig

Belépő: minden kiállításra 3700 forint a teljes árú és 1850 forint a diákjegy (6-26 éves korig diákigazolvány felmutatásával), de a nyolc különböző kiállítási részleg külön belépővel is látogatható. Ezek jegyárairól itt olvashatnak.

Gyulai Almásy-kastély

Egy kastély, ahol még ma is komornyik fogadja a látogatót; és egy ötszáz kulcsos szoba, amely a főúri lak minden titkos helyiségébe elvezet - két éve nyílt meg a felújított Almásy-kastély Látogatóközpont Gyulán. Így aztán ma már a kastély épületében kávézót, múzeumot és ajándékboltot is találunk, a látogatókat pedig 21. századi csúcstechnológia kalauzolja végig az egykori főúri épület mindennapjain. Az épületbe belépőket a komornyik, a kulcsárnő, a szakács és a pukedliző komorna 3D-s képe fogadja, majd miután megnéztek egy filmet a főúri épületről, el is kezdődhet a kalandozás a kastélyban.

A 18. században épült kastélyban teremről teremre haladva tárul fel a szolgálók világa és hierarchiája, a ruhaszobában bepillantást nyerhetnek a látogatók a néhány száz évvel ezelőtti mosási és vasalási szokásokba is, a házvezetőnő szobáját pedig mini makett mutatja be. És mivel régen a kulcsárnő számított a legrangosabb cselédnek - nála volt a kastély összes kulcsa - ezért pl. a „kulcsos szobában" láthatják, hogyan lóg le ezekből ötszáz darab. A cselédek titkairól szóló kiállításon böngészhetünk majd egy történelmi szakácskönyv receptjei között, és a Nemzeti illat elnevezésű korabeli parfümöt is meg lehet szaglászni. És ha minden igaz, hamarosan egy báltermet is kap a kastély! Arról, hogy mi mindent lehet még látni a kastélyban, itt írtunk. A kastély gyönyörű szobáiba pedig ezeken a fotókon keresztül nézhet be.

Belépő: felnőtteknek 2200, diákoknak (26 éves korig diákigazolvány felmutatásával) és nyugdíjasoknak 1100 forint. A toronykilátóba a teljes árú jegyért 400, a kedvezményes belépőért 200 forintot kell fizetni.

Nyitvatartás: keddtől vasárnapig tíztől este hatig, tárlatvezetések: 10:30, 11:30 és 14:30-as kezdettel





Tolcsvai Szirmay-Waldbott kastély

A tolcsvai Szirmay-Waldbott kastély látogatóközpontját is két évvel ezelőtt adták át, az akkori felújítás során újjáépítették a főúri szalont, a könyvtárat és a kápolnát, de a kastély parkját is szépen rendbe tették. Van benne egy helytörténeti kiállítás, amely az épület történetét, a lakóinak életmódját és a mindennapi életterüket mutatja be. A Szirmay családnak egyébként már a 17. század végén is nagyobb földbirtoka volt Tokaj-Hegyalján, Tolcsván például már az 1700-as években is állt egy házuk - úgy tartják, hogy a ma álló kastély egy része ennek az egykori háznak őrzi bizonyos elemeit.

A tolcsvai kastélyt Szirmay Ödön adta el a Waldbott-családnak 1850-ben, a mai formáját pedig Waldbott Frigyes báró idejében nyerte el. A két nemesi família- és a kastély történetéről szóló kiállítást egy okostelefonos „By guide" alkalmazással is végig lehet járni, de a termekben több érintőképernyős terminál is mesél az arisztokratikus ház egykori mindennapjairól. A tematikus termek mellett a díszterem, a 18 családi címerrel ellátott kazettás famennyezetű könyvtár és az eredeti faburkolatát megőrző férfi szalon berendezéseit a fennmaradt archív képek alapján bútormásolatokkal szerelték fel, hogy a látogatók minél jobban belemerülhessenek a századforduló világának hangulatába.

Nyitvatartás: tavaszi, nyári időszakban: keddtől szombatig 9-től 17 óráig

Belépő: felnőtteknek 1200, diákoknak és nyugdíjasoknak 600, családi belépő 2500 forint

Ez csak néhány a hazai kastélyaink közül, de ha tehetik és kedvük is úgy tartja, tegyenek idén egy kastélytúrát, és nézzék meg a többit is. Hamarosan egészen új köntöst kap például a cserkeszőlői Szinyei Merse-kastély, amely évekig üresen állt. A felújítás után azonban úgy rendezik be, hogy jusson hely a térség borkultúráját bemutató eszközöknek, ugyanakkor végre legyen egy olyan hely, ahol egyszerre ismerhetjük meg Szinyei Merse Pál családi életét és munkásságát is.