Glampingezzen a legnagyobb természetességgel!

Ha szereti a természetet, de a kempingezéssel kapcsolatban csupa kellemetlen emléke maradt gyerekkorából – mint e sorok írójának – akkor jobb, ha tud róla, hogy most már nem kell minden jót feláldozni a csillagok alatt töltött éjszakákért.

Minél stresszesebb életet élünk, annál nagyobb bennünk az igény a nyugalomra és a természet közelségére. A glamping szó a glamúr és a kemping házasításából ered. Itt nincsenek kényelmetlen polifoamok, ki lehet egyenesedni a sátorban, és nem kell feltétlenül a száz másik emberrel közös mosdóhoz zarándokolni éjjel. Azaz: nyaralás a természetben, anélkül, hogy fel kellene adni a civilizáció nyújtotta előnyöket, alkalomadtán luxust. Glampingezés közben úgy érezheti magát, mint Afrikát „felfedező" eleink száz-kétszáz évvel ezelőtt, az ilyen-olyan grófok, akiknek tucatnyi erős kéz cipelte a holmiját, állította fel a luxussátrát, és tálalta fel a vacsoráját.

A világ egyik legnagyszerűbb glamping-lehetősége valószínűleg az, ahol esténként a sátor előtt ülve bámulhatjuk, ahogy a nap az ausztrál bennszülöttek szent sziklája, az Uluru mögött lenyugszik. A Longitude 131 néven futó sátortábor az a kategória, ahol az inas golfkocsin érkezve hozza a jeges italokkal és snackekkel megrakott tálcákat a sátor küszöbéhez. A dizájn itt szintén a bennszülöttek életét idézi meg: kézműves szobrok és festmények borítják a falakat.

A glamping nem muszáj, hogy sátor legyen, lehet például jurta vagy akár treehouse is, azaz fára épített házikó, magyarul lombház. Különösen az USA-ban nagy divat ez; arrafelé klasszikus emlék sokak gyerekkorából, hogy lombházakban játszottak a kertben. Ez volt az ő kis birodalmuk. Mivel a felnőttek hajlamosan visszavágyni azokba az idilli napokba, ahol még nem kellett dolgozni, és a saját gyerekekeik sem cibálták az idegszálaikat, ezért nem meglepő, hogy nagy a kereslet az ilyen szállásokra.

De nem kellenek hozzá feltétlenül ilyen emlékek, a lombházban kis fantáziával bárki egy saját birodalom urának képzelheti magát. A múltbéli vagy csak vágyott gyerekkor felé igyekvés egyébként egy külön trend, mely „kidult" (a „kid", azaz kölyök és az „adult", azaz felnőtt szavak összevonásából) néven fut az angol nyelvű szakirodalomban. Ugyanezen okból olyan népszerű a felnőttek körében mondjuk Csillagok háborúja karakternek beöltözni Disney Worldben.

Ebben a mexikói lombházban például a legnagyobb kihívás az, hogy amikor lejár az idő, hazainduljunk. A festői fekvésű maja romvárosáról és most már a világ legnagyobb földalatti barlangrendszeréről is ismert Tulum tengerpartján úgy alakították ki a Papaya Playa hotelt, hogy a környező dzsungel 94 százalékban érintetlen maradt. A teljes mértékben a fenntarthatóságot szem előtt tartva megtervezett szálloda legmenőbb lakosztálya egy lombház, melyhez fából faragott csigalépcső vezet fel. Ennek egyik kanyarulatában egy kis „olvasószoba" kapott helyet. A szállás egyébként saját DJ-vel rendez bulikat a tengerparton, mely után a vendégek a természetes luxussal felszerelt szobákban hajthatják álomra a fejüket.

A dorseti erdőben található Anglia legmenőbb lombháza, melynek ára egyébként potom 150 ezer angol font (kb. 50 millió forint). Ennél több luxust biztosan nehéz lenne belepasszírozni a lombház fogalmába. Már a megérkezés is szürreális: adva van egy hely, ahol a látogató az autóját hagyja. Senki sem várja, senki sem üdvözli. Egy ösvényen elindul az erdőben, el egy közösségi szauna és néhány helyi pásztor kunyhója mellett, a táblákat követve. Aztán egy ponton elér egy függőhídhoz, és már meg is érkezett: egy pompás tölgyfán ott találja a Woodman's lombházat.

Építője, aki nyolcéves kora óta asztalosműhelyben ténykedik, hat hónapon át tervezte azt, amit úgy fogalmazott meg: „A lehető legtöbb luxussal felszerelt lombház". Az ajtó egy elforgatható kormánykerékkel nyílik, amitől az egész enyhe sci-fi érzetet kap. Függönyök nincsenek, de hát úgysem lát be senki. Tulajdonképpen egy fából készült spa-ba csöppen az ember, mert a konyhán, nappalin és hálószobán túl akad itt egy hatalmas rézkád, melyből egyenesen az erkélyen található kültéri zuhanyra látni, és ha az ember felmegy a csigalépcsőn a lombház tetejére, ott egy saját jacuzzi és szauna fogadja. A hűtőben mélyhűtött pizzatészta, piték és bor gazdagon, és persze mondanunk sem kell, hogy a pizzasütő kemence is kint van a teraszon. Itt csupán egyetlen dolog ránthatja le a földre az embert: a számla. Holtszezonban egyetlen hétvége 1170 fontot (kb. 400 ezer forintot) kóstál.

TERMÉSZET SEM KELL HOZZÁ!

Az a legjobb az egészben, hogy tulajdonképpen bárhol lehet glampingezni. Lehet például jurtában aludni egy luxussátorban, méghozzá egy new york-i felhőkarcoló tetején Ausztráliában sem adták alább, ott a Melbourne Center tetején lehet prémium sátrakban aludni. Itt nagyon igyekeztek imitálni a természet közelségét, bár a kilátás enyhén szólva is nagyvárosi. Ugyanúgy, mint a szolgáltatások : helyhiány miatt nem kell aggódni a sátrakban, és a reggeli is óramű pontossággal, piknikkosárban várja majd, amikor kipattan a szeme.