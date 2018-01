Nem lesz hiány madaras túrákból januárban

A korán jött tavaszias idő sokakat kicsalogat a természetbe - remélhetőleg a madarakat is. Januárban a Duna-Dráva Nemzeti Parkban lúdféléket láthatnak az érdeklődők, Dinnyésen és Királyréten pedig ragadozómadarak gyűrűzésénél segédkezhetnek.

Január 13-án kerül sor a Duna-Dráva Nemzeti Park idei első jelvénygyűjtő túrájára. Az első megálló a Fehér Gólya Múzeum, ahol egy bögre tea mellett tanulhatnak az érdeklődők a térség vízimadarairól, majd irány a természet. A madarak mellett az ártérről és a fokgazdálkodásról is sok új és hasznos információt kaphatunk.

A reggel 8 órakor induló túráról további részleteket a nemzeti park közösségi oldalán talál.

A Dinnyési-fertőn télen is van pezsgés: ilyenkor hazai ragadozómadarak és északi rokonaik keresik fel a tájat, melyben vonuló vadludak és énekesmadarak is felbukkannak. A program keretében a résztvevők testközelből figyelhetik a ragadozómadarak gyűrűzését, és sok újat is megtudhatnak róluk.

A túra találkozója január 13-án reggel 9 órakor van, további részleteket itt talál. Ha folytatná a túrázást a program után, a Dinnyési-fertőn remek, sík terepen vezet egy gyerekbarát tanösvény.

Ha már itt tartunk, ugyanez a helyzet Királyréttel is - ahol a tanösvényen túl egy héttel később, január 20-án Királyrétre várják a madarak rajongóit. A királyréti madáretető rengeteg szárnyast vonz a téli időszakban: többek között cinkéket, csízeket, csúszkákat, harkályokat. Ezen a délelőttön kézből ismerhetik meg az érdeklődök néhány példányukat, és a gyűrűzést is figyelemmel kísérhetik.

Találkozó reggel 9 órakor a Hiúz Háznál. A háromórás túráról többet itt tudhat meg.