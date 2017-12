Túrázzon januárban a gőzölgő Hévíz-patak vizén!

Aki a télen sem szeret elszakadni a víztől, de ki nem állhatja a hideget, annak januárban a Hévíz-patakon a helye! Egy remek forralt boros, meleg teás evezős túrát ajánlunk most számukra.

"A gőzölgő patakon tündérrózsák között evezni nagy élmény, a négy órás túra pedig kalandokban is bővelkedik. Alacsony hidak alatt bújkálunk, vízi alagútban evezünk, bedőlt fákon és vízinövény kupacokon küzdjük át magunkat és a hajónkat. Tesszük mindezt a téli mínuszokban, egy meleg vízű, egy méter mély, lassú sodrású patak tetején" – olvasható a január 20-i vízitúrát szervezők honlapján.

Nem először szerveznek Hévízen családi evezős túrát a téli hónapokban. A Hévízi-tóból kifolyó patak hőmérséklete 22-25 fok, még a legnagyobb hidegben sem fagy be, és még ilyenkor is tündérrózsák és vízililiomok között lehet evezni. A túra tíz kilométer hosszú, felnőtteknek 5500, gyerekeknek 3900 forintba kerül, és teljesen kezdők is jelentkezhetnek rá - indulás előtt rövid oktatást tartanak mindenkinek. A gyülekezőt délelőtt 10-kor Hévízen, a Tófürdővel szemben lévő parkolóban, a patak bal partján tartják. A túra délután 3 körül ér véget, így még jut egy kis idő a fél hatig nyitvatartó Tófürdőben tempózni, de a bátrabbak a patakban is csobbanhatnak.

A szervezők arra kérik a túrázókat, hogy vigyenek magukkal harapnivalót, mert féltávnál rövid ebédszünetet tartanak. A mentőmellényről, evezőkről, kenuról és a végén a forralt borról már a szervezők gondoskodnak.