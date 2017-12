A legjobb ajándékok a téli sportok szerelmeseinek 2017-ben

Itt a csúszás szezonja, és biztosan akad a szeretteink között olyan, aki már gondosan leporolta sí- vagy snowboardfelszerelését, esetleg a szánkóját és a koriját. A csúszásig tartó izgatott várakozás alatt pedig talán már hangot is adott annak, mivel lehetne még számára fokozni az élményt. Ha nem volt ilyen gáláns, és nem könnyítette meg az ajándékozó dolgát, akkor ebben az ajánlóban biztosan talál majd olyan holmit, amivel ragyogó mosolyt csal az arcára a fa alatt.

Így dobja fel a hegyi mókát!

Öngyújtónak néz ki, pedig nem az! Kézmelegítő, eltéveszthetetlen Zippo stílusban: kellemes meleget ad, a meggyulladás veszélye nélkül. Az öngyújtófolyadékkal könnyedén újratölthető kézmelegítőre ráadásul két év garanciát is adnak.

Izlandon tudják, milyen az, amikor hidegben kell boldogulni, és azt is, hogy milyen kellemetlen ilyenkor a sörösüveget szorongatni.

Ha hórajongó barátunk, kedvesünk szívesen köti a csúszást össze a pályamenti társasági élettel és lazulással, egy ilyen kesztyű elengedhetetlen számára, hiszen ebben a fagyásveszély nélkül szorongathatja jeges frissítőjét, mondjuk egy sört. Szürkében, barnában és halványrózsaszínben kapható, szolid norvégmintával.

Elkerülendő, hogy a mosásban összekeveredjenek a családtagok egyforma színű, ám más méretű sízoknijai, erősen javasoljuk, hogy rendeljen monogrammosat mindenkinek. Ezen az oldalon akad egyébként monogrammos kesztyű is, ám a mi kedvencünk az, amikor feliratot is hímeznek bele, hiszen van-e klasszabb, mint egy „Béla, a hegyek királya" feliratú zokni? Ha nem akar rendelni, a hímzést jó eséllyel itthon is meg tudja oldani, a plázákban található ajándékstandok egyikénél, ahol a törölközőket is hímezik.

Szintén bárkin istenien mutat az a póló, mely a síszemüvegen át látott világot hirdeti nagy erőkkel, nagyjából 3500 forintért. Ha pedig snowboard-rajongó párnak akarunk ajándékot, esetleg magunknak és kedvesünknek, ennél a nyakláncnál garantáltan nincs jobb, ami kifejezi az összetartozást,alapáron bő tízezer forintért a két félnek.

A profinak, akinek mindenből a legjobb kell

A világ legkönnyebbnek tartott síbotját is a fa alá teheti, potom 270 euróért. A Black Diamond márka 100% karbonszálas síbotjamég a legnagyobb hosszmérettel is kevesebb fél kilogrammnál,ráadásul a nyelet úgy alkották meg, hogy a tenyéren a lehető legjobb legyen a súlyelosztás. Ha tippelnünk kellene, James Bond is ezt használja.

Mivel az a csúszás, amiről nem készült videó egy közösségi oldalra, meg sem történt, trendkövető szerettünk biztosan rendelkezik már GoPro sisakra szerelhető kamerával. Ha nem, akkor itt az alkalom, hogy vegyünk neki egyet. Ha viszont igen, akkor még cukibbá teheti majd azzal a színes textilborítással, amit itt rendelhet meg. Az alapáron mindössze 9,99 eurós ajándékból nekünk a szivárványos és a klasszikus pepita a kedvencünk. A webáruházban egyébként más kameramodellekre is kínálnak izgalmas borításokat.



És ha már mindene megvan síelni imádó szerettünknek, akkor jól jöhet otthonra egy kis emlékeztető, ha éppen nem a havas lejtőkön száguldozik. Vehetünk neki egy tematikus kulcstartót például, hogy mindig kéznél legyen az ajándék, és nyáron is mindennap felidézhesse a lejtőn töltött vidám perceket.

Meg aztán fel lehet dobni a lakást is néhány tematikus művészeti alkotással. Ez az alpesi síző szobor nem kerül eszeveszett összegbe, mégis jól mutat egy modern lakásban vagy egy lelkes kamasz szobájában.

Szintén az otthoni dekornál maradva egyik kedvencünk lett ez a régies sílift felirat, mely alapból nagyjából 4200 forintba kerül. Alig drágábbak ennél, és hasonlóképpen jól mutatnak a Born to ski feliratú, szintén vintázs hangulatú képek egy alpesi sízőről.

A gyerekekről se feledkezzünk meg, hiszen a havas sportok iránti szenvedéllyel már egészen korán meg lehet fertőződni. Hát még ha erre aktívan rá is segítünk! A legnagyobb tutiság ebben a kategóriában az a kütyü, amivel a futóbiciklit sívé/szánkóvá alakíthatjuk – a nevét nehéz lenne eldönteni, de az biztos, hogy a gyerkőc imádni fog döngetni vele lefelé a lejtőn! A kiegészítő alapára átszámítva 8000 forint.

Jégen és szánkón

A korizás szerelmeseinek annyira praktikus ajándékot találtunk, amitől nekünk is leesett az állunk. Ez a táska ugyanis ülőhely is egyben: tökéletes szolgálatot tesz a cipő-korcsolyacipő átvétele során. Könnyű súlyú, ráadásul tele van praktikus zsebekkel, melyben az élvédőt, a zenét és más kiegészítőket helyezheti el az ajándékozott. Az ára nem olcsó, de ha az illető komolyan veszi ezt a sportot, ez tényleg fantasztikusan boldoggá fogja tenni. Ja, és azt nem is mondtuk: gurulós kerekei még világítanak is!

Jól jöhet korcsolyázó szerettünknek egy olyan élvédő is, amiben a szokottnál könnyebb odabillegni a büféhez vagy mosdóhoz. A szivárvány minden színében kapható termék alján rengeteg barázda segít, hogy síkos terepen is boldoguljunk.

Aki pedig a szánkózásért bolondul, biztosan szívesen magára kapja azt a pólót vagy pulcsit, ami ezt hirdeti a hüttében is, ráadásul többféle szín és design, akár félvállas női pulcsi közül választhatunk ezen az oldalon.