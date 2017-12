Ne mondjon le télen sem a túrázásról - utazzon inkább egzotikus helyre!

A tél közeledtével sokan álmodunk arról, hogy milyen is lenne most meleg helyen, kezünkben koktéllal lazulni a tengerparton – és persze akadnak köztünk olyanok, akik inkább az aktív kikapcsolódást keresnék egzotikus helyeken is. Alábbi összeállításunk nekik szól, hogy bebizonyítsuk: nem kötelező a medence partján végigfeküdni egy nyaralást.

Mássza meg a Kilimandzsárót!

Létezik-e egzotikusabb, mint Afrikában túrázni? A világ legnagyobb szabadon álló hegye, a Kilimandzsáró 5895 méteres magasságával egyáltalán nem lehetetlen célpont, ha egyszer el szeretnénk magunkról mondani, hogy meghódítottunk egy legendás csúcsot. A statisztikák szerint az ide látogatók 97 százaléka célba ér, és ennek oka részben az, hogy a kilenc rendelkezésre álló mászási útvonal közül mindenki megtalálhatja a saját képességeinek és tapasztalatának megfelelőt.



Időjárás szempontjából a legjobb, ha szeptember és március között érkezünk. A legnépszerűbb és leggyorsabb a Marangu út, mely öt napot vesz igénybe, egyben az egyetlen a kilenc közül, melyen kollégiumi szintű, egyszerű szállások is találhatók. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy itt, az ötödik napon adják fel a legtöbben, ezért a helyi vezetők azt tanácsolják, ha már ilyen messzire utazott az élményért, inkább mindenki szánjon rá még egy napot. Bővebb leírás angol nyelven az egyes túraútvonalakról itt található.

Áztassa a lábát Dél-Ausztrália homokos túraútján!

A 243 kilométeren át húzódó útszakasz végig a tengerpart mentén halad Dél-Ausztráliában. Útközben szörfparadicsomokon és hangulatos városkákon haladhatunk át, néhol esőerdőt is láthatunk. Az út legismertebb látványossága a 12 Apostol, melyből ma már mindössze 7 áll, a többit a természet erői már romba döntötték. A Port Campbell Nemzeti Park látványosságai közül a legmagasabb 46 méter, míg a sziklafalak 70 méter körüliek. Egy hétnapos túrán, mely a Shelly Beach-i autóparkolóból indul, napi hatórás etapokban a Gibson Steps-nél lyukadhat ki, és az utolsó napon pillantja meg a 12 Apostolt. Az út során kempingben lehet aludni, és indulás előtt le kell szerződni egy szolgáltatóval, aki a túra végén a kijelölt helyen várakozik, hogy visszavigyen a kiindulási pontra.



Mivel az út ténylegesen a parton halad (ellentétben az autóúttal, amely a sziklák tetején), ezért előfordulhat egyes szakaszokon, hogy az erős dagály vagy tenger felőli szél megakadályozza, hogy a homokos tengerparton haladjon, ezért érdemes előre tájékozódni. A legjobb, ha az ausztrál tavaszban túrázik, aminek november végén van vége, de a nyár sem kibírhatatlan, sőt: a parton amúgy is néhány fokkal mindig hűvösebb van. Ami nekünk jövő tavasz, az nekik az ősz – ebben is lehet gondolkodni. Ezen a honlapon bővebben tájékozódhat.

Túrázzon filmbéli díszletek között!

A Hawaii-szigetek egy híján legészakibb tagja, a Kauai, másnéven Kert-sziget is egy pompás túrával csalogatja azokat, akik elvágynak a magyar télből. Ugyan északi félteke révén itt is tél van, de túrázáshoz épp kellemes, tavaszias az idő, éjszaka nem csökken a hőmérséklet 5-10 fok alá. Ha esetleg a képeken ismerősnek tűnik, azért van, mert hetven másik film mellett a Jurassic Parkot is itt forgatták.

A mindössze 17 kilométeres túrát akár egy nap alatt tető alá hozhatjuk, de aki szeretne kempingezni, kijelölt helyeken megteheti. A kempingezőhelyek patak mellett, fedett teraszokon találhatók. A Kalalau ösvény néven ismert útvonal az egyetlen módja annak, hogy ezt a vad természeti tájat felfedezze. Eredetije az 1800-as években épült, és a partmenti településeket kötötte össze, majd az 1930-as években felújították. Az ösvény a sziklákon halad, és kétszer ereszkedik le a tengerhez: Hanakāpīʻai és Kalalau tengerpartoknál – a fürdést csak tapasztalt úszóknak ajánlják. A természetimádók viszont örülni fognak: a csak gyalogosan megközelíthető sziklákon számtalan ritka trópusi növény él, és vadkecskéket is látni fognak. Bővebb információt itt talál.

Lebegjen a felhők felett Costa Ricában!

Costa Rica szárazföldi részének nagy része abban a tengerszint feletti magasságban van, ahol a túrázó ki-be jár a felhők között, ezért is hívják Cloud Forest-nek. Az egyik legjobb túra itt a Monteverde Cloud Forest Rezervátumban esik, mely nagyjából 1400 méter magasságban fekszik. A természet elképesztő bőségének lehetnek itt szemtanúi a kirándulók; a szeptembertől februárig terjedő időszak a legjobb az egzotikus madarak megfigyelésére, de nem csak miattuk: ez az észak-amerikai madarak „Afrikája" is egyben – tehát ők itt telelnek. A rezervátum több mint tízezer hektárja szinte csak az állatoknak van fenntartva, a kijelölt túraútvonal pedig egész napot igénybe vesz. A talaj kihívást jelenthet, mert esőerdő lévén többnyire sáros, nedves.



A túrán túl több érdekesség is akad a közelben: canopy-túrák, a Denevérdzsungel (egy látványos múzeum a bőregérnek szentelve), éjszakai túrák, és a San Luis kutatóállomástól mindössze 45 perces sétára található San Luis vízesés. Bővebben itt olvashat a Monteverdéről.

Húzzon hótaposót Afrikában!

Az egyenlítői Afrika egyik gyöngyszemében, Ugandában is csodás túrákat tehet a merész felfedező. A Rwenzori-hegység legmagasabb csúcsait folyamatosan hó takarja, sőt, gleccserek is vannak itt – ez meglepetés lehet azoknak, akik eddig azt hitték, hogy csak a Kilimandzsárón van hó folyamatosan Afrikában. A hegységet gyakran hívják a Hold Hegységének (Mountains of the Moon) is, mert az ókorban úgy hitték, hogy a Nílus innét ered. A hat csúcsot számláló hegységen tapasztalattól függően 2-3 hét alatt lehet átvágni.

A Hold Hegységének vonzereje abban rejlik, hogy a biológiaórákon megismert természeti környezetek szinte mindegyikét tartalmazza: a túra trópusi esőerdőből indul, és alpesi rétek magasságába ér fel. A növénycsodákról annyit, hogy a nálunk mostanában minden virágosnál fellelhető csarabból egy szolid hatméteres (!) példányt is fel tud mutatni a hegy, amely egyébként a világörökség részét is képezi, de eléggé káprázatos, hatalmas aggófüvek és lobéliák is élnek itt.



Az Afrika egyik legjobban őrzött titkaként is emlegetett túra során a kontinens harmadik legmagasabb csúcsára, 5109 méterre kapaszkodhatnak fel a bátor vállalkozók. Érdemes némi tapasztalattal nekivágni, mert a terep csúszós, nedves, és helyenként jégen is át kell vágni, de a csúcs meghódításához nem kell hegymászói múlt, inkább kitartás. A szervezett túrák általában 12 naposak az érkezés pillanatától, ebből 9 napot töltenek a túrázók a hegyen sátorban, kísérőszemélyzettel. A túrák egész évben indulnak, szezontól függetlenül.

Eredjen Kipling nyomába a Mandalay-ba vezető úton!

Ha túrázós nyaralásról van szó, valószínűleg utoljára jutna bárkinek is az eszébe Mianmar, a világ legfurcsább fővárosával rendelkező ország. Mandalay neve ismerősen csenghet Rudyard Kipling verséből az irodalomórákról, aki így írt Mianmar második legnépesebb városáról és korábbi királyi székhelyéről: „Megtanultam: igaz, amit vén katonák mondanak / Ha a Kelet megigézett, szíved mindörökre rab!"

Ha már megigézte a Kelet, akkor azért, ha még nem, akkor meg azért: aki szívesen túrázna csendes hegyi falvak és teaültetvények között, hogy időnként megpihenjen egy-egy pompás buddhista kolostornál, annak Mianmarban a helye. A legfestőibb, ezért a legnépszerűbb két-háromnapos túra Kalaw-t köti össze az Inle-tóval – ha szezonon kívül érkezünk, jó eséllyel más turistával nem találkozunk az út során. A terep nem nehéz, a vezetők általában kitűnően beszélnek angolul, szállás pedig egy-egy kolostorban van. A másik ajánlott túra Hsipaw környékén van; itt rizsteraszok között bóklászhat, a kisvárosban kapott ingyenes térképek pedig elkalauzolják a közeli vízesésekhez és melegvizes forrásokhoz. Ha nagyobb túrát tervez itt, ahhoz már vezetőt kell fogadni.



Az ország jóval délebbi részén található egy magányos hegy, a Mount Zwegabin, melynek megmászása tulajdonképpen egy nap alatt is kivitelezhető, de azt javasoljuk, mindenképp szánjon rá két napot és aludjon is ott, mert a hegyen a napnyugta és a napkelte semmihez sem fogható a hegyről. A tetején található kolostorban meg lehet szállni, és reggeli közben majmokat etetni.

Ismerje meg a természet milliónyi arcát Madagaszkáron!

Madagaszkár elszigeteltségének köszönhetően (88 millió éve vált el az afrikai kontinenstől) a biológiai sokféleség mekkája, aki pedig olvasott Gerald Durrell könyveket gyerekkorában, annak kihagyhatatlan élmény: az itt található flóra és fauna kilencven százaléka a világon sehol másutt nem él.

Egy kéthetes út során itt trópusi esőerdőben túrázhat, ahol a fákon gyűrűsfarkú makik ugrálnak és kaméleonok leskelődnek, gyógyvizes forrásokban fürödhet, és meghódíthatja a sziget legmagasabb pontját, a 2658 méteres Pico Imarivolanitrát is. A vezetett túrák éjszakai kirándulásokat is tartalmaznak, hiszen sok érdekes faj csak éjjel aktív, így érdemes sokáig fennmaradni. Madagaszkár teljes mértékben az a hely, ahol érdemes szervezett túrához csatlakozni, egyrészt meg nemigen akadnak kiépített szálláshelyek az önálló túrázóknak, másrészt mert a vezető rengeteg információval tud szolgálni az élővilágról.



Nem csak az állatok és növények, de a táj önmagában is lenyűgöző: a Bemaraha Nemzeti Park például pompás mészkőtűiről híres, a Sainte-Marie szigeten pedig késő tavasszal a bálnák vonulását figyelheti meg a látogató. Ha a túrázást ki szeretné egészíteni egy igazi, hamisítatlan trópusi nyaralással is, akkor pedig irány Nosy Be vagy Nosy Iranja szigete, Madagaszkártól nyugatra, amelyek viszonylag érintetlenek annak ellenére, hogy ezek az ország első számú strandcélpontjai. A nagy resortszállodákat leszámítva az árak még így is az Európában megszokott alatt maradnak.

Madagaszkárt ősszel (december végéig) és késő tavasszal érdemes felkeresni, amikor kellemesen meleg az idő, viszonylag kevesebb a turista, és ciklonok sem riogatják az embert.