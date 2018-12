Luxus dereglyén a sarki fény nyomában

Az Off the Map Travel roppant eredeti ötlettel állt elő erre a sarki fény szezonra. Egy 1960-as években épült komphajót turbóztak fel luxus apartmanná, írja cikkében a Forbes. A program elnevezése Floating in Tromso, azaz körülbelül Lebegés Tromso-ban, Norvégiában.

A skandináv letisztultsággal kialakított belső terekben minden a legmagasabb igényekhez van szabva, a kis kirándulás célja pedig maga a sarki fény, pontosabban annak megfigyelése. És mi lehet erre alkalmasabb eszköz, mint egy vízen sikló lakosztály?

A VOLDA Floating Home visszafogottan ragyog, amolyan butikhotel jellegű szállás. 340 négyzetméterén összesen 14 embernek van hálóhely, ehhez jönnek a közös helyiségek, az étkezős konyha és a panoráma ablakos nappali szobák.

Az aktuális programot mindig az igényekhez szablyák, de alapjáraton is van benne napi háromszori étkezés, egy személyi asszisztens, kutyaszán túra és persze a maga a sarki fény vadászat. A luxus bárkára idén novembertől a jövő év márciusáig lehet időpontot foglalni.