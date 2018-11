A megújult Anna Frank Ház az új generációhoz szól

Az Anna Frank Ház Amszterdam legismertebb és híresebb történelmi helyszíne és látványossága. Most, két évvel az után, hogy elkezdték a bővítését, végre fogadhatja a látogatók új generációját.

A múzeumot abban az otthonban rendezték be, ahol Anna Frank és családja, egy szűk, szekrény mögött megbújó kamrában bújkáltak a nácik elől, a második világháború idején. Maga az épület sem túl nagy ahol a lakás található, de az elmúlt években így is egyre népszerűbb lett. Az üzemeltetők ezért döntöttek a bővítés mellett, mind helyileg, mind pedig tudás anyagban. Bár még így is előre meg kell venni a jegyet online és látogatási időkeretet is kérni kell, azért már könnyebben be lehet jutni.

A kis múzeum jelenleg évente 1,2 millió látogatót fogad, ezért volt szükség a közösségi terek megújítására és bővítésére. Míg a titkos búvóhely teljesen változatlan maradt, addik a körülötte lévő múzeumrész megnőtt és modernizálódott is egy kicsit, de csak annyira, hogy segítsen a látogatóknak jobban megérteni a korszakot és Anna gondolatvilágát.

A Lonely Planet anyaga szerint, sok látogató 25 év alatti, és olyan országokból jönnek, ahol az európai történelem nem annyira ismert. Így aztán fontos, hogy a mélyebb történelmi kontextust is és a Frank család hátterét is megismerjék. A múzeum tehát azt tűzte ki célul, hogy látványosság helyett megpróbálja bemutatni mi történt a második világháború és a holokauszt ideje alatt és, hogy ez miként van most hatással az emberiségre.

Az Anna Frank Ház központjában továbbra is az a titkos helyiség áll, ahol a család és sokan mások napokig teljes csendben megbújtak, de látni lehet Anna hálószobáját és a naplóját is. A falakon családi fényképek, feljegyzések, idézetek és térképek láthatók. A jegyhez audio guide is tartozik, ami többek között angol, német és spanyol nyelven mesél a házról és lakóiról. Az előre megvásárolandó jegyekről, a múzeum nyitvatartásáról és megközelítéséről a www.annefrank.org oldalon tájékozódhatnak.