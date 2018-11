Ha valaha is felmerült a fejében, hogy milyenek lehetnek egy valódi buddhista kolostor mindennapjai, most bátran kipróbálhatja. Dél-Korea tárt karokkal fogadja mindazokat, akik nyitottak a különleges programra.

Egészen szokatlan módon szeretne turistákat vonzani az országba Dél-Korea: a látogatók számára lehetővé teszik, hogy belepillanthassanak a buddhista templomok és kolostorok mindennapjaiba, írja cikkében a Lonely Planet.

Az angolul Temple stay elnevezésű programot (jelentése körülbelül: templomban tartózkodás) a Cultural Corps of Korean Buddhism nevű szervezet találta ki. Mielőtt a programot 2002-ben megalkották, egyáltalán nem is léphetett be idegen a buddhista templomokba. Ez azonban sok szempontból a nyitás éve volt, hisz az ország, Japánnal közösen, ekkor rendezte meg a foci vb-t. Mára egyre több templom vesz részt a programban, és az érdeklődés annyira megnőtt, hogy a szervezet erősebb hangsúlyt fektet a promócióra, sőt, idén novemberben még kedvezményt is adnak az érdeklődőknek.

A fokozott érdeklődés valószínűleg annak is köszönhető, hogy idén hét buddhista kolostort is felvettek az UNESCO Világörökségi listára. Ma már a hegyekben eldugott kolostorok közül is jó néhány fogad látogatókat a Temple stay program keretében. Jelenleg 130 helyszín közül lehet választani, ebből 26 helyen angol nyelvű programokat is kínálnak.

Amellett, hogy a látogatók bepillantást nyerhetnek a buddhista szerzetesek mindennapjaiba, lehetőségük lesz többek között gyakorolni a meditációt, készíthetnek lámpásokat, megkóstolhatják a hagyományos étrendet és részt vehetnek a szertartásokon. Néhány éve kolléganőnk is próbára tette az önfegyelmét, és csatlakozott 24 órára az egyik kolostorhoz, olvassák el itt izgalmas tapasztalatait.