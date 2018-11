A New York-i Szabadság-szobor fáklyája elköltözik

Több mint száz éve szimbolizálja a világ számára a szabadságot a szobor és a kezében található fáklya. De tudta, hogy ez a fáklya, már nem az a fáklya?

A világ talán leghíresebb fáklyája az, amelyet a New York-ban található Szabadság-szobor tart a kezében. A szobrot - melyet a párizsi Eiffel-tornyot, no meg a budapesti Nyugati pályaudvart is tervező Gustave Eiffel álmodott meg - 1886-ban avatták fel a metropolisz mellett található Liberty Island-en.

A hatalmas hölgy, merthogy nő az illető, egészen 1984-ig tartotta kezében az eredeti fáklyát, mely rézből és aranyból készült. A fénye lassan megkopott, ezért, hogy megóvják a további károsodástól, kicserélték egy másolatra, a régit pedig a szobor talapzatában tárolták, írja cikkében a CNN travel.

A több mint 130 éves fáklyát, a szobor arcáról készült másolattal együtt, most új helyre szállították. A szigeten nyíló Statue of Liberty Museum 2019 májusában nyitja meg kapuit a látogatók előtt, addigra a régi lámpás is egykori fényében ragyog majd.