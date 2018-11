Kopaonik behavazva, lehet menni síelni Szerbiába

Reggel 7 óra körül kezdett el havazni, és két óra alatt szinte teljesen hófehér lett Szerbia legnagyobb síközpontja. A hirtelen jött tél igencsak meglepte a Kopaonikon tartózkodó turistákat – írja a szerb Tanjug híre alapján a vajdasági Pannon RTV.

A helyiek már készültek a téli idényre, a síszezon működéséhez szükséges építkezési munkálatok már a végéhez közelednek, és felkészültek a téli sportok szerelmeseinek fogadására is. Úgy fest, erre már nem is kell sokat várniuk, hiszen ha így folytatja az időjárás, nem lesz akadálya a havas élményeknek. A Kopaonikon egyébként már másodszor havazott az idén, hó fedte a tájat már október végén is.

A Kopaonik egyébként Szerbia legnépszerűbb síközpontja. Huszonöt síliftje óránként 32 ezer síelőt képes felvinni a hegyre. A hegység északnyugati részén, a Kopanik-fennsíkon egy nemzeti parkot is lehet találni, amely közel 120 négyzetkilométer kiterjedésű területen fekszik.