Idén először tör be a kőkemény tél az USA-ba

A 2018-19-es tél sem fog nagyon kegyelmezni az Egyesült Államoknak, ahol az első nagyobb hóvihart várják a Nagy-Tavak környékére. Az AccuWeather szerint az ún. lake-effect snow fog beteríteni mindent. Ennek lényege, hogy az északról érkező hideg légáramlatok felkapják a hatalmas tavak vizét, amit aztán havazásként szórnak szét a tavak mentén.

Jelenleg az várható, hogy a Felső-tó déli, a többi tó keleti-délkeleti partvidéke kap majd jelentősebb mennyiségű, a közlekedést is lebénító havat. Kisebb-nagyobb havazások már eddig is voltak a térségben, de a most következő masszívabbnak ígérkezik, hétfőn kezdődik és várhatóan szerdán lenyugszik.

Jellemző erre a télre, hogy a pennsylvaniai Erie már most több havat kapott, mint egy hónapban kapni szokott. A New York állambeli Syracuse kerül majd várhatóan leginkább célkeresztbe, itt az Ontario-tó környékén várhatók a leghevesebb hóviharok. Ebben a térségben akár 15-30 centiméternyi hó is hullhat. Két fontos autópálya is veszélyben van, amelyeket percek alatt belephet a hó, nullára csökkentve a látótávolságot.