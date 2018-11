Földünk számtalan felfedezetlen vidékkel csábít, amiket még ma is nehéz autóval, repülővel vagy vonattal elérni. Márpedig, ha a norvég fjordokat szeretnénk felfedezni Bergen, Stavanger vagy Kiel környékén, esetleg olyan helyszínekre vágyunk, mint Izland vagy az Antarktika, akkor talán a leggazdagabb élményeket a hajós utazások ígérik. Mivel hamarosan életbe lép a tengeri hajózás téli menetrendje, ezért két utazásszervező céget kérdeztünk arról, hogy mivel várják ezek az úszó utasszállítók a vendégeket, és, hogy mitől lehet minden más közlekedési eszköznél izgalmasabb egy hajóút.

Bár vannak átfedések bizonyos hajók programkínálatai között, sok esetben mindegyiknek megvan a saját erőssége. Az 1968-ban alapított Royal Caribbean Cruises Ltd. hajótársaság utasszállítóin például számtalan fedélzeti szórakozási lehetőséget találnak a színháztól a wellnessig, az éttermektől és bároktól a vízi-színházig, az ifjúsági és gyermek programoktól kezdve az ellenáramú szörfmedencén át a bungee-trambulinig – fogalmazott Nemes Horacek Márta a Tengerjáró Kft. ügyvezetője. Náluk a kikötői tartózkodás is útvonal függő: általában 8-10 óra, de vannak kikötők, ahol 10-12 órát is áll egy-egy hajó. Aztán vannak olyan kikötések, ahol a hajó a kikötőben éjszakázik, vagy éjfél körül indul tovább. Ilyen esetben az utasok már előre tudnak tervezni egy városnézést, vagy akár egy vacsorát a parton.

Az OTP Travel Kft. által képviselt hajós utazások esetében minimum hat órás a kikötési idő, de inkább 12-16 órát töltenek egy-egy városban. Egy Dubait vagy Havannát érintő utazás során például több időt tölt a hajó a kikötőben, és nem ugyanazon a napon megy tovább. Erre az időszakra a gyalogos városnézéstől kezdve a buszos vagy hajós városnéző kirándulásokon át sokféle szervezett programmal várják a vendégeket.

Bagoly Tamás kiutaztatási üzletágvezető arról beszélt, hogy az MSC Cruises hajótársaság esetében pl. kikötőnkként legalább 6-8 külön programot szoktak meghirdetni. A csoportosan foglalt hajóutak esetében pedig jellemzően egy kirándulást választanak ki előre, amit aztán fakultatív kirándulásként hirdetnek meg. Az ilyen, magyar idegenvezető által kísért programokra már előre, itthon is lehet jelentkezni, és ezeket leginkább azok kedvelik, akik nem beszélnek nyelveket, vagy még bizonytalanok az egyéni utazás terén. „De természetesen arra is van lehetőség, hogy egyénileg szálljanak le a hajóról a kikötések alkalmával, ilyenkor azonban fokozottan figyelniük kell arra, hogy a megadott időre visszaérjenek a hajóra" – tette hozzá Bagoly Tamás.

A méret a lényeg? Úszó vidámparkoktól a butikhotelekig

A Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL) a világ második legnagyobb hajótársasága; három flottájának összesen 42 hajójára lehet jegyeket foglalni. A Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises és az Azamara Club Cruises flották óceánjárói három különböző stílust képviselnek, de közös céljuk, hogy minden utas egy életre szóló élményt kapjon. Ezért azonban nemcsak a fedélzeti programok, a medencék, csúszdák, éttermek és játszóházak a felelősek, hanem a jól felszerelt kabinok is. Ezek méretei 9-től egészen 142 négyzetméterig terjednek, de a legtöbb a 16 és 24 négyzetméteres kabin.

A manapság egyre népszerűbb, butikhotelekre jellemző egyedi stílus pedig már a hajókon is megtalálható. Ilyen például az RCCL Azamara Club Cruises flottájának legújabb hajója, a 2018 augusztusában forgalomba állt Azamara Pursuit is, amely egyébként a kimondottan kisméretű hajótestének köszönhetően olyan kikötőkbe is eljut, ahová nagy testvérei már nem tudnak.

Az 1960-ban alapított, olasz MSC hajótársaság szinte összes hajóját teljesen felújították 2014-ben. És bár hajónként eltérőek a méretek, általában egy belső kabin területe 10-14 négyzetméter, az ablakos kabiné körülbelül 12-14 négyzetméter, a balkonos kabinok pedig 14 és 20 négyzetméteres alapterületűek.

És, hogy mitől függ egy hajóút ára?

Költségek tekintetében a Royal Caribbean Cruises Ltd. által szervezett utak árait befolyásolja a választott hajó típusa (az utasok 42 hajó közül választhatnak), a hajóút hossza, a hajó útvonala, az időszak és a kabin kategóriája. Ehhez jön még a kikötői illeték, a szervizdíj és az útlemondási biztosítás, melyek nincsenek benne az alapkabin árban.

Az MSC hajótársaság esetén például fejenként 10 eurós, kötelezően fizetendő szervizdíjjal kell kalkulálni naponta, amit a helyszínen kell megfizetni. Ugyanakkor már az indulás előtt is lehet italcsomagokat foglalni. Ennek az az előnye, hogy az utazók mentesülnek a helyszínen felszámításra kerülő 15%-os szervizdíj alól, ami egyébként minden helyszíni – tehát nem előre megrendelt – italfogyasztás esetén automatikusan hozzáadódik a rendelés árához.

A többi, helyszínen fizetendő plusz költséget jelentheti még a spa részleg használata, a szépségszalon vagy a masszázs igénybevétele, illetve a speciális, a la carte éttermekben elköltött vacsora, a bolti vásárlások, a szervezett fotózás, a mosodai szolgáltatás igénylése vagy az internethasználat díja. A szolgáltatások nem olcsók, nagyjából egy 4-5 csillagos szállodai árszínvonalhoz lehet ezeket hasonlítani.

Hagyják otthon a szmokingot és a vasalót!

Ahogy a repülőre sem szabad felvinni bizonyos tárgyakat, folyadékokat és élelmiszereket, úgy a hajókon is vannak olyan dolgok, amik tiltottak vagy éppen feleslegesek. Az RCCL hajóinak fedélzetén például az utasok az esti ültetett vacsorákhoz és bálokhoz szmokingot kölcsönözhetnek magunknak. Az OTP Travel hajóútjain pedig, ha valaki az estélyi ruháját szeretné kivasalni, a legjobb, ha azt szolgáltatásként kéri. A Princess Cruises flotta hajóira ugyanis nemcsak szúró és vágó tárgyat tilos felvinni, de vasalót is.

Szigorú a vészhelyzetre írt forgatókönyv

Ezenkívül minden hajóút megkezdésekor kötelező részt venni a mentési gyakorlaton, ahol mindenkit tájékoztatnak, hogy mi a teendő vészhelyzet esetén, illetve ekkor mutatják meg a mentési pontokat és a mentőmellény használatát. A mentőcsónakok kapacitása hajónként változik, de bőven jut hely mindenkinek. Fontos tudni, hogy a hajókon mindig előre megírt, szigorú forgatókönyv van vészhelyzet esetére, melyet a legénységnek kell végrehajtania.

Ha pedig egészségügyi probléma merülne fel, nyugodtan forduljanak a hajóorvoshoz és a szakképzett ápolókhoz; ugyanakkor ne feledkezzenek meg a baleset-, és betegségbiztosításról, mert a sürgős orvosi beavatkozás drága a hajókon! Ha nincs megkötött balesetbiztosítás, akkor a kezelést a helyszínen kell kifizetni. A biztosítással rendelkezők ilyen jellegű költségeit pedig utólag téríti meg a biztosító.

Hogy melyik egy hajó legnépszerűbb területe?

Általában az, ahova a legtöbb programot szervezik. Ilyenek a bárok, a színházterem, a fitneszterem és az úszómedencék, de a szabadtéri sportpályákon is sokan töltik idejüket. És ma már egyre több hajón várják esténként a kaszinózni szeretőket a hangulatos játékterek is.

Ugyanakkor ezeken az úszó monstrumokon számos tiltott zóna van, ahova az utasok nem léphetnek be, és amiket gondosan el is rejtenek előlük. Ilyenek a konyha, az előkészítő, a mosoda, a kapitányi híd, a gépház és a személyzet lakrészei. De vannak olyan területek is, melyeket csak a magasabb komfortfokozatú kabinok vendégei használhatnak. Az MSC hajótársaság esetén az Aurea és a Yacht Club vendégei például külön spa részlegben és napozóteraszon pihenhetnek, és az étteremben vagy a bár részlegen is egy elkülönített területen kaphatnak asztalt. Ezek az exkluzív szolgáltatásokkal járó kabinok azonban jóval magasabb áron foglalhatók, mint a balkonos, ablakos, vagy belső, ablak nélküli kabinok.

Ha végül a szinte elérhetetlen úti célok, az ismeretlen kikötők hangulata, a tengerek végtelensége és a mindent beterítő csillagos ég látványa iránti vágy felkeltette az érdeklődésüket, akkor már csak a legmegfelelőbb hajótársaságot és az indulás helyét kell kiválasztani. A többi már megy magától, hiszen a jól szervezettség is benne van az árban.