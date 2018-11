Évek óta Franciaország uralja a világ utazási toplistáit. De a Euromonitor International friss felmérése olyan trendeket mutat, amik szerint már javában érik a trónfosztás. Az új trónbitorló pedig nem más lehet, mint az Európa-méretű Kína – írja a Condé Nast Traveler. Ha jobban belegondolunk, ez nem meglepetés, hisz Kínában gyakorlatilag minden egyben van, ami bármely turistát kielégít:

nyüzsgő, modern metropoliszok,

hatalmas hegyláncok,

kietlen sivatagok,

sűrű erdők,

egzotikus állatok,

eszméletlen szép tengerpartok,

mindent átszövő, több ezer éves történelem,

fantasztikus építészet, legyen az ősi, középkori vagy épp modern,

különleges gasztronómia stb..

Wouter Geerts, az Euromonitor munkatársa még ezeknél is kézenfekvőbb okokat hozott fel arra, hogy miért vehetik át a kínaiak 2030-ra a franciák helyét. Ázsiában ugyanis gyors a gazdasági növekedés, növekszik a középosztály (ergo van pénz turizmusra) és vízumot is lazábban ad ki Peking idegenforgalmi célokra. Érdekesség, hogy az ázsiai turizmust 80 százalékban már a kontinensen belül utazók jelentik, a maradék 20-ban vannak csak az európai, amerikai, ausztrál stb. látogatók.

Mindezen pedig a soron következő olimpiák is dobhatnak majd: Peking a 2022-es téli játékokkal, Japán pedig a 2020-as nyári olimpiájával. A kínaiak adhatják amúgy hamarosan a legtöbb külföldre látogató turistát is. Ők már 2016-ban is mintegy 261 milliárd dollárt költöttek külföldön, amely összeg évről évre ugrásszerűen nő. És ez amiatt is egyedülálló, mert a kínaiak mindössze 9 százalékának van útlevele. Mondjuk ez így is 120 millió embert jelent.